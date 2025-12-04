به گزارش ایلنا، دراگان اسکوچیچ در نشست خبری پس از دیدار با استقلال خوزستان اظهار داشت: از عملکرد تیم در نیمه اول رضایت داشتم. بازی را خوب شروع کردیم و حریف را تحت فشار قرار دادیم و آن‌ها مجبور به دفاع شدند. موقعیت‌های زیادی داشتیم که از دست رفت. اگر به گل می‌رسیدیم، جریان بازی متفاوت می‌شد. در نیمه دوم اشتباهات فردی زیادی رخ داد و هم من و هم بازیکنان عملکرد خوبی نداشتیم. گاهی چنین اتفاقاتی پیش می‌آید و باید با تحلیل صحیح، شرایط را بهتر کنیم. قطعاً کسی از این نتیجه راضی نیست. باید ذهنیت قوی داشته باشیم و به تلاش ادامه دهیم. تراکتور تیم خوبی است و دوباره برمی‌گردیم. در نیمه دوم مستحق برد نبودیم؛ مثل همیشه نبودیم، توپ‌ها از دست می‌رفت و شکل تیمی همیشگی‌مان را نداشتیم، اما در نیمه اول فرصت‌های زیادی داشتیم.

سرمربی تراکتور درباره داوری گفت: من درباره داوری صحبت نمی‌کنم چون احتمال محرومیت وجود دارد. داوری امروز با تجربه بازی‌های قبلی، با شهامت سوت زد و عملکرد بسیار خوب و خیره کننده داشت.

وی درباره اتلاف وقت رقبا و اشتباهات داوری، بیان کرد: روش بازی حریفان قابل تغییر نیست. امروز موقعیت‌های زیادی داشتیم که می‌توانستیم با یک گل روند بازی را تغییر دهیم. نیمه دوم رضایت‌بخش نبود و بازیکنان باید از موقعیت‌ها بهتر استفاده می‌کردند و جایگیری مناسبی می‌داشتند. موضوع مهم دیگر این است که کمی عجول هستیم و با صبوری بازی نمی‌کنیم. از ابتدای بازی استرس و هیجان زیادی وجود داشت، انگار لحظه آخر مسابقه است. در حمله باید نظم تاکتیکی حفظ شود. اشتباهات فردی زیادی از سوی من و بازیکنان رخ داد و واقعاً روز خوب‌مان نبود.

اسکوچیچ تأکید کرد: نیمه اول خوب بود اما از فرصت‌ها استفاده نکردیم. نیمه دوم اینگونه نبود. درباره داوری نمی‌توانم صحبت کنم اما از عملکرد بسیار خوبشان تشکر می‌کنم.

وی درباره دوری از ورزشگاه یادگار امام و تأثیر آن بر نتایج تیم، گفت: بهانه‌جویی نمی‌کنم. باید کارمان را انجام دهیم. زمین سخت و نامناسب است اما چاره‌ای نیست و باید شرایط را پذیرفت.

سرمربی تراکتور خاطرنشان کرد: امروز از داوری تعریف می‌کنم. او با تجربه بازی‌های قبلی، شهامت لازم را به دست آورده و امروز آن را نشان داد. تیم من قوی‌تر از داور است. ذهنیت خود را دوباره پیدا می‌کنیم و فصل طولانی در پیش است. امروز کسی نمی‌تواند من را محروم کند چون از داور تعریف کردم.

وی در پایان گفت: چند کلمه با هواداران دارم؛ امروز مساوی شدیم و بازی خوبی نبود. در این مدت فقط چند بازی بوده که چنین شرایطی داشتیم. ما تیم قوی هستیم و از جنگ برای قهرمانی دست نمی‌کشیم. همه ما ناراحت هستیم اما برمی‌گردیم. این صحبت من را به خاطر بسپارید. و باز هم می‌گویم داور فوق‌العاده بود.

انتهای پیام/