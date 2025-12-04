یازده مرد اصلی برای نبرد ۱۰۶؛
ترکیب احتمالی پرسپولیس و معادلات پیچیده اوسمار
اوسمار ویهرا در آستانه حساسترین مسابقه نیمفصل، باید ترکیب نهایی خود را برای دربی انتخاب کند.
به گزارش ایلنا، پرسپولیس در حالی به استقبال دربی میرود که دو پیروزی در دو شهرآورد فصل گذشته، شیرینی ویژهای برای هواداران این تیم داشت؛ اتفاقی که تلخی ناکامی در لیگ و آسیا را هم تا حدود زیادی کمرنگ کرد. اوسمار که یکبار در دربی ۱۰۳ مقابل تیم جواد نکونام روی نیمکت سرخها نشسته بود، اکنون در دومین تجربهاش رودرروی ساپینتو قرار میگیرد.
در کنار جذابیتهای فنی، مسئله اصلی اوسمار چینش ترکیب است؛ بهخصوص در شرایطی که مارکو باکیچ، غایب مهم پرسپولیس در میانه میدان خواهد بود.
دروازه: تکیه بر نیازمند در اولین دربی
شکی وجود ندارد که پیام نیازمند شماره یک سرخها در این دیدار خواهد بود. دروازهبانی که پنج کلینشیت در کارنامه این فصلش دارد و حالا برای نخستینبار مزه حضور در شهرآورد تهران را میچشد؛ فرصتی که میتواند فصل او را به اوج برساند.
قلب دفاع؛ انتخاب باتجربهها
باتوجه به نمایش قابل قبول زوج حسین کنعانی و مرتضی پورعلیگنجی، پیشبینی میشود اوسمار تغییری در مرکز خط دفاع ایجاد نکند. با وجود ضعفهای قابل مشاهده در بازی مقابل شمسآذر، تجربه این دو نفر برگ برندهای است که سرمربی برزیلی نمیخواهد از دست بدهد.
دفاع راست؛ تردید بزرگ اوسمار
پست راست خط دفاع همچنان گرهخوردهترین بخش ترکیب است. یعقوب براجعه در حمله مؤثر نشان داده اما در فاز دفاعی ضعفهایی داشته که میتواند در برابر یاسر آسانی یا کوشکی دردسرساز شود. از سوی دیگر سرژ اوریه، با وجود دوری از فرم ایدهآل، گزینه مطمئنتری از نظر تجربه بینالمللی است. احتمال حضور اوریه از ابتدا نسبتاً زیاد است.
مدافع چپ؛ انتخاب بدون رقیب
میلاد محمدی تنها گزینه تخصصی پرسپولیس در سمت چپ است و حضورش در ترکیب اصلی تقریباً قطعی است. او در بازیهای اخیر با ثبات و تمرکز بیشتری نسبت به فصل قبل ظاهر شده.
خط میانی؛ سرلک و رفیعی، زوج کارآمد
در غیاب باکیچ، این بار نیز میلاد سرلک وظیفه تخریب و انتقال توپ را برعهده خواهد داشت. سروش رفیعی که در دو مسابقه گذشته دو گل زده و یک پنالتی گرفته، تقریباً بدون رقیب در ترکیب اصلی قرار میگیرد. او یکی از آمادهترین بازیکنان پرسپولیس قبل از دربی است.
وینگرها؛ اورونوف و عالیشاه با بالاترین شانس
اورونوف پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت و گلزنی مقابل شمسآذر، گزینه اول در سمت چپ محسوب میشود. در سمت راست، امید عالیشاه با سابقه سه گل در دربیها و تجربه فراوان، احتمالیترین انتخاب اوسمار است. اگرچه حضور بیفوما در فهرست بازی هنوز قطعی نیست، ولی او تنها در صورت رسیدن به آمادگی کامل میتواند معادلات را تغییر دهد.
خط حمله؛ علیپور و عمری، ترکیب اصلی
محمد عمری با توان پرس بالا و تحرک زیاد، در نقش مهاجم دوم یا وینگر شناور، یکی از مهرههای ثابت اوسمار در هفتههای اخیر بوده و برای دربی نیز شانس زیادی دارد. در نوک خط حمله هم علی علیپور چهره بیرقیب پرسپولیس است. مهاجمی که پنج گل در شهرآوردها به ثمر رسانده و امیدوار است شمارش را به شش برساند.
ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل استقلال:
پیام نیازمند؛ سرژ اوریه، مرتضی پورعلیگنجی، حسین کنعانی، میلاد محمدی؛ میلاد سرلک، سروش رفیعی؛ امید عالیشاه، اوستون اورونوف؛ محمد عمری و علی علیپور.