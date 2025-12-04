خبرگزاری کار ایران
جدیدترین احضاریه کمیته انضباطی برای آقای گل لیگ!
امیرحسین حسین‌زاده به دلیل صحبت‌هایش پس از دیدار با استقلال خوزستان، به کمیته انضباطی احضار شد.

به گزارش ایلنا، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با سرعت در حال رصد مسابقات لیگ است و طی دو هفته اخیر، پس از هر مصاحبه یا نشست خبری و یا فعالیتی در فضای مجازی، به سرعت افراد را احضار کرده و از آنها خواستار توضیحات در قبال اظهارات یا موضع‌گیری‌هایشان است.

پس از آنکه چهره‌های مطرحی در روزهای گذشته به این کمیته احضار شده بودند، حالا نوبت به امیرحسین حسین‌زاده، آقای گل لیگ برتر فوتبال ایران رسیده تا ظرف دو روز آینده با مراجعه به کمیته انضباطی، درباره اظهاراتش پاسخگو باشد.

حسین‌زاده پس از تساوی بدون گل برابر استقلال خوزستان انتقاد از داوری گفت: من احساس می‌کنم ما اشتباه کردیم که سال قبل قهرمان شدیم و دوست هم نداریم امسال قهرمان شویم. همه دست به دست هم داده‌اند که امسال ما نتیجه نگیریم. خودتان دیدید که با وجود وی ای آر حتی نمی‌روند که صحنه را چک کنند.

او در ادامه گفت: ما صحنه را از تمام زوایا دیدیم، هر طور که حساب کنید این صحنه پنالتی بود. نمی‌دانم داوران وی ای آر طور دیگری نگاه می‌کنند یا از زوایای دیگری نگاه می‌کنند. این چندمین بازی است که داور اینطور برای ما سوت می‌زند. ما اشتباه کردیم قهرمان شدیم. واقعا هم قصد نداریم قهرمان شویم. ما را به حال خودمان رها کنید و بگذارید فوتبال‌مان را بازی کنیم. انقدر ما را اذیت نکنید. 

حالا نیز کمیته انضباطی این اطلاعیه را صادر کرده است:

براساس ابلاغیه صورت گرفته، امیر حسین حسین زاده، بازیکن تیم تراکتور تا ۴۸ ساعت آینده می تواند توضیحات خود را درباره مصاحبه انجام شده پس از دیدار امروز مقابل استقلال خوزستان به کمیته انضباطی ارسال کند.

