به گزارش ایلنا، ورود دو تیم به هتل محل اقامت در اراک صحنه‌هایی رقم زد که کمتر شباهتی به یک مسابقه حرفه‌ای و حساس مانند شهرآورد داشت. هتل که باید امن‌ترین و آرام‌ترین نقطه برای بازیکنان باشد، به دلیل نبود نظم و کنترل مناسب، عملاً به محل ازدحام و هرج‌ومرج تبدیل شد. شرایط هنگام ورود استقلال بسیار عجیب‌تر و بحرانی‌تر بود؛ جمعیتی فشرده و غیرقابل‌مهار مقابل ورودی هتل ایجاد شده بود و بازیکنان با زحمت فراوان و تحت فشار شدید توانستند خودشان را به داخل ساختمان برسانند.

در این میان حادثه‌ای برای خسرو حیدری رخ داد که اوج بی‌نظمی را به تصویر کشید. مربی استقلال هنگام عبور از «تونل انسانی» هواداران تعادلش را از دست داد و روی زمین افتاد. فشار جمعیت به حدی بود که پای او آسیب دید و برای لحظاتی در گوشه‌ای نشسته بود و درد را تحمل می‌کرد. این صحنه نه‌تنها نگرانی کادر فنی استقلال را دوچندان کرد، بلکه نشان داد که شرایط امنیتی حتی برای اعضای رسمی تیم هم تأمین نشده است.

اتفاق عجیب‌تر مربوط به عبور رامین رضاییان از میان جمعیت بود؛ رامین که مشغول ورود به هتل بود، ناگهان از ناحیه شکم دچار درد شدیدی شد. طبق شنیده‌ها و روایت‌های اطرافیان، یکی از افراد حاضر در جمعیت با مشت به شکم مدافع استقلال ضربه زده و همین موضوع باعث درد شدید و ناراحتی او شد.

رضاییان با چهره‌ای درهم‌کشیده و در حالی که شکمش را گرفته بود، با کمک هم‌تیمی‌ها به اتاقش رفت تا تحت مراقبت قرار بگیرد. چنین برخوردی با یکی از ستاره‌های لیگ برتر، در آستانه مهم‌ترین مسابقه نیم‌فصل، واقعاً غیرقابل‌قبول و شوکه‌کننده است.

اما عجیب‌ترین بخش ماجرا زمانی رقم خورد که تعدادی از هواداران دو تیم توانستند بدون هیچ مانعی وارد هتل شوند. آنها حتی به طبقات بالا و مقابل اتاق بازیکنان رفتند، درِ اتاق‌ها را زدند، درخواست عکس و امضا کردند و مزاحمت‌هایی ایجاد شد که در هیچ سطح حرفه‌ای قابل تصور نیست.

این وضعیت هتل را به محیطی ناامن و آشفته تبدیل کرد؛ جایی که بازیکنان به جای استراحت و تمرکز، با ترس و ناراحتی مواجه شدند. اتفاقاتی که رخ داد بار دیگر بحث نبود نظم و انضباط، ضعف ساختارهای میزبانی و نبود مدیریت صحیح را به‌شدت مطرح کرده و نشان داد شرایط فعلی برای برگزاری دربی پایتخت کاملاً نامناسب و نگران‌کننده است.

