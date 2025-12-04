خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار با سفیر پرتغال و پیام غرورآمیز سرمربی استقلال

دیدار با سفیر پرتغال و پیام غرورآمیز سرمربی استقلال
کد خبر : 1723001
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی استقلال با انتشار استوری جدید از ملاقاتش با سفیر جدید پرتغال در ایران خبر داد و تأکید کرد برای نمایندگی شایسته فوتبال پرتغال در ایران تمام تلاش خود را ادامه می‌دهد.

به گزارش ایلنا،  ریکاردو ساپینتو در استوری تازه خود از دیدار با آندره اولیویرا، سفیر جدید پرتغال در تهران خبر داد و این ملاقات را باعث افتخار و خرسندی توصیف کرد. او با اهدای پیراهن استقلال به سفیر پرتغال گفت: دیدگاه استراتژیک و تمایل او برای ایجاد تغییر قابل توجه است. می‌دانیم که نمایندگی کشور در خارج درست مانند فوتبال، نیازمند فداکاری و ازخودگذشتگی است.

ساپینتو افزود: خیالم راحت است که پرتغال در ایران به‌خوبی نمایندگی می‌شود. من هم در زمین تمام تلاشم را می‌کنم تا نام کشورم را سربلند کنم. برای این چالش جدید قدرت زیادی لازم است و برایش آماده‌ام.

دیدار با سفیر پرتغال و پیام غرورآمیز سرمربی استقلال

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی