دیدار با سفیر پرتغال و پیام غرورآمیز سرمربی استقلال
سرمربی استقلال با انتشار استوری جدید از ملاقاتش با سفیر جدید پرتغال در ایران خبر داد و تأکید کرد برای نمایندگی شایسته فوتبال پرتغال در ایران تمام تلاش خود را ادامه میدهد.
به گزارش ایلنا، ریکاردو ساپینتو در استوری تازه خود از دیدار با آندره اولیویرا، سفیر جدید پرتغال در تهران خبر داد و این ملاقات را باعث افتخار و خرسندی توصیف کرد. او با اهدای پیراهن استقلال به سفیر پرتغال گفت: دیدگاه استراتژیک و تمایل او برای ایجاد تغییر قابل توجه است. میدانیم که نمایندگی کشور در خارج درست مانند فوتبال، نیازمند فداکاری و ازخودگذشتگی است.
ساپینتو افزود: خیالم راحت است که پرتغال در ایران بهخوبی نمایندگی میشود. من هم در زمین تمام تلاشم را میکنم تا نام کشورم را سربلند کنم. برای این چالش جدید قدرت زیادی لازم است و برایش آمادهام.