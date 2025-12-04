خبرگزاری کار ایران
ساپینتو: زمانش رسیده داربی را ببریم

ساپینتو: زمانش رسیده داربی را ببریم
سرمربی استقلال در آستانه داربی ۱۰۶ تأکید کرد تیمش برای پایان‌دادن به چرخه هشت‌ساله ناکامی مقابل پرسپولیس کاملاً متمرکز است و فشار بیشتری را روی میزبان این بازی می‌بیند.

به گزارش ایلنا،  تیم فوتبال پرسپولیس فردا از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه امام خمینی اراک میزبان استقلال خواهد بود و داربی ۱۰۶ در شرایطی برگزار می‌شود که دو تیم برای تثبیت جایگاه خود در جدول به شدت نیازمند امتیاز این بازی هستند.

ریکاردو ساپینتو در نشست خبری قبل از مسابقه گفت: قهرمانی تیم کشتی فرنگی استقلال را تبریک می‌گویم. بازی بسیار حساسی پیش‌رو داریم، ورزشگاه پر از هوادار خواهد بود و همه از اهمیت این دیدار آگاه هستیم. با وجود یک بازی کمتر در صدر هستیم اما از تاریخ داربی‌ها راضی نیستیم؛ هشت سال است در لیگ برتر این بازی را نبرده‌ایم و ۱۸ مسابقه بدون برد برای استقلال خیلی زیاد است.

او افزود: زمانش رسیده این بازی را ببریم. با احترام به پرسپولیس، فشار بیشتری روی آن‌هاست چون در جدول پایین‌تر قرار دارند. ما ورزشگاه ثابت نداریم و هر دو تیم عملاً بیرون از خانه بازی می‌کنیم. تنها هدف ما این است که سه امتیاز را به هواداران هدیه بدهیم؛ هوادارانی که امروز هم در فرودگاه و هتل کنارمان بودند. امیدوارم داوران قضاوت خوبی داشته باشند و ما نیز برای آرامش بازی همکاری می‌کنیم.

ساپینتو درباره وضعیت منیر الحدادی و مهران احمدی گفت: هیچ اطلاعاتی درباره شرایط آن‌ها نمی‌دهم؛ فردا مشخص می‌شود چه کسی بازی می‌کند.

نماینده آبی‌ها درباره اینکه ورزشگاه اراک برای پرسپولیس خوش‌یمن نبوده است، گفت: به این مسائل اعتقادی ندارم. مهم این است که به خودمان ایمان داشته باشیم و با تمرکز کامل وارد زمین شویم. تیمی که بهتر دفاع کند، برنده خواهد شد. بازیکنان باکیفیتی در خط حمله دارند؛ اورونوف، عمری، علیپور و دیگران سرعت و مهارت بالایی دارند و باید خیلی مراقب باشیم. امیدوارم مهاجمان خودمان روز خوبی داشته باشند تا بتوانیم نتیجه را به سود خودمان تمام کنیم.

