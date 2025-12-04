پیکان از پایین جدول با پیروزی مقابل گلگهر سیرجان فاصله گرفت
پیروزی ارزشمند در خانه گلگهر سیرجان تیم فوتبال پیکان تهران را تا مکان دهم جدول ردهبندی لیگ برتر بالا آورد.
به گزارش ایلنا، در یکی دیگر از دیدارهای روز نخست از هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور تیمهای گلگهر سیرجان و پیکان تهران از ساعت 16:15 امروز (پنجشنبه) در ورزشگاه شهید حاج قاسم سلیمانی سیرجان به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان به برتری یک بر صفر پیکان انجامید.
تنها گل این بازی را سجاد جعفری در دقیقه 44 از روی نقطه پنالتی وارد دروازه گلگهر کرد تا تیم پیکان 14 امتیازی شود و به رده دهم جدول لیگ برتر صعود کند. گلگهر نیز با تحمل چهارمین شکستش در فصل جاری 16 امتیازی ماند و به رده هفتم جدول سقوط کرد.
قضاوت دیدار گلگهر سیرجان - پیکان تهران برعهده علی بای بود. این داور در جریان بازی امروز به علیرضا علیزاده و مهدی تیکدری از تیم گلگهر و مهدی نجفی، فرید امیری و مرتضی تبریزی از پیکان کارت زرد نشان داد.