توقف بدموقع تراکتور در خانه؛ زور پرشورها به آبی‌های خوزستان نرسید

تیم فوتبال تراکتور تبریز در دیداری خانگی مقابل استقلال خوزستان متوقف شد و شانس رسیدن به صدر جدول را از دست داد.

به گزارش ایلنا، در آخرین دیدار ‌روز نخست از هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیم‌های تراکتور و استقلال خوزستان از ساعت 17:30 امروز (پنجشنبه) در ورزشگاه شهید حاج قاسم سلیمانی تبریز به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان نتیجه‌ای جز تساوی بدون گل نداشت.

تراکتور در این بازی فرصت داشت تا با شکست استقلال خوزستان موقتاً به صدر جدول برسد، اما در این امر ناکام ماند و قطعاً در هفته‌های آتی حسرت دو امتیاز از دست داده مقابل استقلال خوزستانی که مدت‌هاست نبرده را خواهد خورد.

شاگردان اسکوچیچ با این تساوی 17 امتیازی شدند و در رتبه پنجم جدول لیگ برتر قرار گرفتند. شاگردان خلیفه‌اصل نیز که در چند هفته اخیر سه شکست و دو تساوی در کارنامه‌شان به ثبت رسیده است، با 13 امتیاز در جایگاه دوازدهم باقی ماندند.

قضاوت این دیدار برعهده احمد محمدی بود که محمد نادری از تراکتور و ابوالفضل کوهی از استقلال خوزستان را با کارت زرد جریمه کرد.

با این تساوی روز نخست از هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به اتمام رسید، با ثبت سه تساوی بدون گل و یک بازی که تنها یک گل داشت و آنهم از روی نقطه پنالتی وارد دروازه گل‌گهر سیرجان شد.

