قهرمانی استقلال قم در فینال لیگ برتر کشتی فرنگی ایران

به گزارش ایلنا، مرحله پایانی بیست‌وپنجمین دوره لیگ برتر کشتی فرنگی جام یادگار امام(ره) امروز (پنجشنبه، ۱۳ آذرماه) در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد و تیم‌های استقلال قم و نفت و گاز زاگرس جنوبی در دیدار نهایی رو‌به‌روی هم قرار گرفتند. استقلال قم در این مسابقه با ترکیبی منسجم و عملکردی مقتدرانه توانست با نتیجه ۸ بر ۲ بر نماینده استان فارس غلبه کند و جام قهرمانی را بالای سر ببرد.

در این مسابقه، استقلال قم در اوزان مختلف برتری چشمگیری داشت. حسین بیژنی در وزن ۵۵ کیلوگرم با نتیجه ۸ بر صفر علیرضا امیری را شکست داد و علیرضا نجاتی نیز در وزن ۶۰ کیلوگرم با امتیاز ۳ بر ۱ مقابل حسین جاویدی به پیروزی رسید. محمدجواد ابوطالبی در ۶۳ کیلوگرم با نتیجه ۷ بر ۲ و احمدرضا محسن‌نژاد در ۶۷ کیلوگرم با نتیجه ۹ بر صفر پیروزی‌های مهمی برای استقلال به ثبت رساندند.

ایمان محمدی در وزن ۷۲ کیلوگرم با برد ۱۰ بر ۱ مقابل امید بهمنی، برتری استقلال را پررنگ‌تر کرد. امیر عبدی در ۷۷ کیلوگرم و محمد ناقوسی در ۸۲ کیلوگرم نتوانستند در برابر حریفان خود به پیروزی برسند، اما در ادامه جمال اسماعیلی در ۸۷ کیلوگرم با نتیجه ۸ بر ۲ و ناصر علیزاده در ۹۷ کیلوگرم با نتیجه ۷ بر ۱ بردهای ارزشمندی به دست آوردند.

در آخرین مبارزه، مرتضی الغوثی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم با نتیجه ۸ بر صفر مقابل محمد کاظمی پیروز شد تا استقلال قم با هشت برد از ده مسابقه، قهرمان این دوره از رقابت‌ها شود.

