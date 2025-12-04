اخباری: سه امتیاز این بازی را به هواداران بدهکاریم
سرمربی چادرملو اردکان پس از تساوی بدون گل تیمش مقابل ذوبآهن تأکید کرد که شاگردانش باید در دقایق ابتدایی کار را تمام میکردند و حالا بابت از دست رفتن برد، خود را بدهکار هواداران میدانند.
به گزارش ایلنا، محمدسعید اخباری، سرمربی چادرملو اردکان، پس از تساوی بدون گل برابر ذوبآهن ضمن قدردانی از حضور تماشاگران در ورزشگاه گفت: از کسب پیروزی بازمانده و سه امتیاز این بازی به هواداران بدهکار است.
او اظهار کرد: امروز مردم واقعاً حمایت کردند و حقشان برد بود. امیدوارم در بازیهای پیشرو این نتیجه را جبران کنیم.
اخباری با اشاره به شروع امیدوارکننده تیمش گفت: ذوبآهن بعد از بازی جام حذفی شناخت خوبی از ما داشت و فضای کمی میداد، اما در همان ۱۵ دقیقه نخست فرصت داشتیم گل بزنیم. هرچه زمان گذشت، بازی برای ما سختتر شد.
او تأکید کرد: تیم حریف با اتکا به پرتابهای اوت بلند ساختار دفاعی ویژهای ایجاد کرده بود و این موضوع روی نحوه بازی چادرملو نیز اثر گذاشت.
سرمربی چادرملو عملکرد تیمش در نیمه دوم را رضایتبخش ندانست و افزود: بازیکنان تلاش کردند، اما کیفیت لازم برای رسیدن به برد را نداشتیم. در هفتههای اخیر خوب کار کرده بودیم، اما امروز چند نفر از بازیکنان از همان ابتدا در بهترین شرایط نبودند و این موضوع روی روند تیم اثر گذاشت.
او با اشاره به فرصتهای از دسترفته تیمش گفت: از لحظههایی که میتوانستیم تعیینکننده باشد، استفاده نکردیم. حتی یک روز ریکاوری کمتر نسبت به حریف، در این فشردگی مسابقات مهم است، هرچند اینها بهانه نیست. امروز برای اولین بار طی هفتههای اخیر گلایهای از تیم دارم.
اخباری همچنین رفتار هواداران یزد را نمونهکمنظیر توصیف کرد و افزود: از گرمکردن تا پایان بازی، بدون هیچ توهینی تیم را تشویق کردند. شایسته این بودند که با سه امتیاز خوشحالشان کنیم.
او در بخش دیگری از صحبتهایش به مشکلات فنی و مصدومیتها اشاره کرد: در ۱۲ مسابقه اخیر پنج بار مجبور شدهایم مدافع میانی را به دلیل مصدومیت در جریان بازی تعویض کنیم و این مسئله عجیب است. امروز هم ریسک کردیم و یک هافبک را عقبتر بردیم تا توان تهاجمی بیشتری داشته باشیم.
اخباری برنامه پیشروی تیمش را فشرده توصیف کرد و گفت: چهارشنبه با فجر بازی داریم و دوشنبه هم باید در یزد میزبان استقلال خوزستان باشیم. این فاصله کم کار را سخت میکند، اما تلاش میکنیم با تمرکز کامل سه دیدار باقیمانده نیمفصل و مسابقه جام حذفی را پشت سر بگذاریم.