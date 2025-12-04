خبرگزاری کار ایران
اوسمار: استقلال و پرسپولیس شرایط خوبی برای دربی دارند
اوسمار ویه‌را صحبت‌های مهمی را در کنفرانس خبری پیش از دربی مطرح کرد.

به گزارش ایلنا، سومین کنفرانس پیش از بازی‌ها که اوسمار در آن شرکت می‌کند مربوط به دربی حساس پایتخت است. اوسمار با بازگشت به پرسپولیس شوک مثبتی به این تیم داد و قرمزپوشان با کسب ۶ امتیاز از دو بازی قبلی با روحیه بالا به دیدار استقلال رسیدند.

اوسمار ویه‌را ساعاتی پس از رسیدن کاروان تیم به اراک به نشست خبری رفت و تا با خبرنگاران پرتعداد پیش از دربی صحبت کند. او با تیشرتی سفید رنگ و چهره‌ای با اعتماد به نفس به سوالات پاسخ می‌داد:

*دو تیم شرایط حساسی دارند

به غیر از تاریخ زیبایی که این بازی دربی دارد، جدول نشان می‌دهد دو تیم در شرایط حساسی هستند. می‌دانم که هر دو تیم خوب کار کردند و ما هم کارهایی که برای شرایط خوب‌مان لازم بود انجام دادیم.

*وضعیت مصدومان

روشن است که مارگو باکیچ برای بازی فردا نیست اما اگر خدا بخواهد بیفوما برای بازی فردا هست و مشکلی ندارد.

* تعریف و تمجید پیشکسوتان از اوسمار

خیلی برایم جای خوشحالی است که پیشکسوتان از من تعریف و تمجید می‌کنند و خیلی برایم خوشحال کننده است. از آنها تشکر می‌کنم. از یک طرف دیگر اینجور تعریف‌ها مسئولیت ما را بیشتر می‌کند. ما برای اینکه در لیگ بهتر باشیم باید همیشه خودمان را آماده کنیم و بهتر از حریف آماده بازی باشیم.

