حدادیفر: بازیکنانم برای برد جنگیدند
سرمربی ذوبآهن پس از تساوی بدون گل مقابل چادرملو اردکان تأکید کرد تیمش شایسته پیروزی بوده اما ضعف مشترک فوتبال ایران در «تمامکنندگی» باعث از دست رفتن امتیاز شده است.
به گزارش ایلنا، قاسم حدادیفر، سرمربی ذوبآهن، پس از تساوی بدون گل تیمش برابر چادرملو اردکان گفت: امروز شاهد یک بازی باکیفیت بودیم و هر دو تیم نمایش خوبی داشتند. مقابل تیمی بازی میکردیم که هوشمندانه و با ویژگیهای خاص خودش فوتبال بازی میکند. با این حال، ما هم موقعیتهای خوبی داشتیم و اگر در استفاده از آنها دقیقتر بودیم، میتوانستیم برنده میدان باشیم.
او از ناراحتی شاگردانش در رختکن گفت: دوست داشتم یک دوربین در رختکن بود تا ببینید بازیکنان چقدر ناراحت بودند. آنها واقعاً تلاش کردند سه امتیاز را بگیرند اما فوتبال گاهی بیرحم است. با این حال، باید در بازیهای آینده به برد برسیم و قطعاً برای آن میجنگیم.
حدادیفر در ادامه به مشکل ضربه آخر اشاره کرد: این نقص فقط مربوط به تیم ما نیست؛ مشکل فوتبال ایران است. در لیگهای معتبر نتایج پرگل زیاد میبینید، اما در لیگ ما اغلب نتایج ۱–۰ یا ۱–۱ رقم میخورد. این نشان میدهد باید در پایه روی کیفیت تمامکنندگی بازیکنان بیشتر کار شود. ما هم تمرینات ویژهای داریم و مطمئنم این مشکل برطرف خواهد شد.
او درباره شکل بازی تیمش افزود: از ابتدای هفته روی بردن تمرکز داشتیم و نحوه بازیمان هم همین را نشان داد. چند موقعیت جدی خلق کردیم اما فوتبال نیاز به تمرکز دارد؛ یک لحظه غفلت میتواند همه چیز را عوض کند.
سرمربی ذوبآهن در پایان گفت: از عملکرد بازیکنان کاملاً راضیام. آنها مقابل تیم باکیفیت چادرملو فوتبال خوب و پختهای ارائه دادند. چادرملو تیمی باهوش و خطرناک است و ما مقابلشان نمایش قابل قبولی داشتیم.