مهران احمدی، شهرآورد پایتخت را از دست داد

هافبک تهاجمی استقلال به‌دلیل مصدومیت، قادر به همراهی تیمش در شهرآورد پایتخت نخواهد بود.

به گزارش ایلنا، مهران احمدی، هافبک خلاق استقلال، پس از مصدومیتی که در دیدار برابر فولاد خوزستان برایش پیش آمد، نتوانست خود را به دربی برساند. این بازیکن در نیمه اول بازی دچار درد شدیدی شد و به‌دلیل شدت آسیب‌دیدگی، ریکاردو ساپینتو مجبور شد او را به‌سرعت با اسماعیل قلی‌زاده تعویض کند.

پس از این حادثه، روند درمانی احمدی با جدیت پیگیری شد. اگرچه او در تمرینات استقلال شرکت داشت، اما تنها به‌صورت انفرادی تمرین می‌کرد و هرگز به تمرینات گروهی بازنگشت. کادر پزشکی استقلال تا آخرین لحظه امیدوار بود که احمدی را حتی برای دقایقی به دربی برساند، اما آسیب‌دیدگی‌اش به زمان بیشتری برای بهبودی نیاز داشت.

در روزهایی که تصور می‌شد منیر الحدادی به‌طور قطع غایب دربی خواهد بود و احمدی شانس بیشتری برای حضور دارد، وضعیت به‌طرز غیرمنتظره‌ای تغییر کرد. در حالی که احمدی به‌طور رسمی غیبتش در دربی را تأیید کرد، منیر الحدادی با درمان فشرده توانست خود را به این مسابقه برساند.

بدین ترتیب، استقلال در آستانه شهرآورد پایتخت یکی از بازیکنان کلیدی خط میانی خود را در اختیار نخواهد داشت و باید بدون احمدی، که در هفته‌های اخیر به یکی از مهره‌های اصلی خلق موقعیت تبدیل شده بود، به مصاف پرسپولیس برود.

