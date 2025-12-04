خبرگزاری کار ایران
منیر الحدادی، سورپرایز بزرگ استقلال در دربی
پس از تلاش‌های پزشکان، منیر الحدادی، ستاره مراکشی استقلال، برای دیدار برابر پرسپولیس مشکلی ندارد و به ترکیب تیم اضافه شده است.

به گزارش ایلنا، منیر الحدادی در ده روز گذشته یکی از نگرانی‌های بزرگ کادر فنی و هواداران استقلال بوده است. این بازیکن در دیدار مقابل الوصل امارات به‌دلیل مصدومیت همسترینگ، به ناچار زمین بازی را ترک کرد و غیبت او در بازی برابر فولاد شایعاتی را درباره عدم حضورش در دربی پایتخت به وجود آورد.

با این حال، روند درمانی الحدادی به‌سرعت پیگیری شد و استقلال برای تسریع در بهبودی او، مراقبت‌های ویژه‌ای را فراهم کرد و حتی این بازیکن را برای تکمیل درمان به خارج از کشور اعزام کرد. 

تلاش‌های پزشکان و فیزیوتراپی‌های فشرده باعث شد وضعیت او بهتر از آنچه انتظار می‌رفت پیش برود. بازگشت منیر به تهران و حضورش در تمرین امروز استقلال، نشانه‌ای از آمادگی او برای بازی بزرگ است.

اکنون و در آستانه این دیدار حساس، خبر قطعی این است که منیر الحدادی همراه با کاروان استقلال به اراک سفر کرده است. این خبر امید را در دل هواداران زنده کرده و نگرانی‌های اخیر را کاهش داده است. 

با این حال، هنوز یک سؤال باقی مانده است: آیا الحدادی از ابتدا در ترکیب اصلی به میدان خواهد رفت یا فقط برای دقایقی به بازی فرستاده می‌شود؟ پاسخ به این سؤال به تصمیم ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، بستگی دارد. او هنوز نمی‌خواهد ریسک کند و همه‌چیز را به آخرین ارزیابی‌های پزشکی موکول کرده است. اما حضور منیر در فهرست تیم و سفر او به اراک، بزرگ‌ترین خبر برای هواداران نگران استقلال است که در روزهای گذشته به غیبت او در این بازی سرنوشت‌ساز فکر می‌کردند.

