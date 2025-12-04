خبرگزاری کار ایران
تساوی پرتنش در خرم‌آباد؛ خیبر پنالتی از دست داد، شمس‌آذر فرصت را سوزاند

دیدار خیبر خرم‌آباد و شمس‌آذر قزوین در هفته دوازدهم لیگ برتر با وجود پنالتی از دست‌رفته، اخراج و موقعیت‌های خطرناک، در نهایت بدون گل به پایان رسید تا امتیازها در ورزشگاه تختی تقسیم شود.

به گزارش ایلنا،  دیدار خیبر خرم‌آباد و شمس‌آذر قزوین در هفته دوازدهم لیگ برتر با تساوی بدون گل به پایان رسید. مسابقه‌ای فیزیکی و پربرخورد که در آن هر دو تیم شانس‌هایی برای گلزنی داشتند اما موفق به باز کردن دروازه‌ها نشدند.

نیمه اول با وجود توقف‌های متعدد داور و چند موقعیت نصفه‌ونیمه، گلی نداشت. در نیمه دوم خیبر بهترین بخت خود را در دقیقه ۶۸ از دست داد؛ جایی که مهرداد قنبری ضربه پنالتی را به تیر دروازه زد. پس از آن، اخراج محمد آقاجان‌پور خیبر را ده‌نفره کرد و تیم میزبان مجبور شد در دقایق پایانی عقب‌نشینی کند.

شمس‌آذر نیز در واپسین دقایق یک موقعیت جدی داشت که واکنش خوب دیناروند مانع گل شد. در نهایت این بازی پرتنش بدون گل خاتمه یافت. خیبر با این نتیجه به ۱۶ امتیاز رسید و در رده ششم قرار گرفت و شمس‌آذر نیز با ۱۰ امتیاز در جایگاه پانزدهم باقی ماند.

تیم داوری: بیژن حیدری، بهزاد پناهی، امین قدیری و محمدعلی صلاحی/ ناظر: محمود رفیعی 

داوران VAR: امیر ایار، دانیال باشنده

ترکیب خیبر خرم آباد:

محمدرضا دیناروند، محمد آقاجان‌پور، عرفان معصومی، طاها طباطبایی (۴۵- حمیدرضا طاهرخانی)، علی شجاعی، مسعود محبی، صادق آلبوصبیح (۷۶- امیرحسین فارسی)، اسماعیل بابایی، مهرداد قنبری (۷۶- فردین یوسفی)، حمیدرضا ضرونی (۴۵- مهدی گودرزی)، علی خانزادی (۶۵- عارف قزل)

سرمربی: سید مهدی رحمتی

ترکیب شمس‌آذر:

علیرضا جعفرپور، محمد نژادمهدی، علیرضا دغاغله، صائب محبی، حامد بحریایی، داریوش شجاعیان (۸۹- سهیل فداکار)، مهدی ممی زاده (۷۰- اهورا زند)، رضا محمدی فزونی (۵۶- سینا معظمی تبار (۸۹- مهرداد آقامحمدی))، هومن ربیع‌زاده، میلاد سورگی، فرزین معامله‌گری

سرمربی: وحید رضایی

