تساوی پرتنش در یزد؛ چادرملو صدر را از دست داد
چادرملو و ذوبآهن در دیداری فیزیکی و پرحادثه، موقعیتهای متعددی را از دست دادند و در نهایت به تساوی بدون گل رضایت دادند.
به گزارش ایلنا، چادرملو اردکان و ذوبآهن در هفته دوازدهم لیگ برتر به تساوی بدون گل رسیدند. دیداری پرموقعیت که هیچیک از دو تیم نتوانستند از فرصتهای خود استفاده کنند. مهمترین صحنه نیمه اول برخورد توپ با دست طاهرخانی بود که با وجود اعتراض چادرملوییها و درخواست بازبینی، VAR آن را پنالتی تشخیص نداد.
در ادامه نیمه اول و دوم، هر دو تیم چند شوت و ضربه سر خطرناک داشتند؛ از واکنش خوب ادسون ماردن گرفته تا ضدحمله چهاربهدو ذوبآهن که لطیفی آن را از دست داد. چادرملو نیز با ضربه سر بوبوی سیمیسترا در دقایق پایانی نزدیک به گل شد.
در وقتهای اضافه، آرش مرتضوی با دریافت کارت زرد دوم اخراج شد اما تأثیری در نتیجه نداشت و بازی با تساوی صفر–صفر تمام شد. چادرملو با این نتیجه در رده چهارم ماند و ذوبآهن به امتیاز ۱۲ رسید.
ترکیب چادرملو:
ادسون ماردن، سیروس صادقیان، ویکتور متئوس، محمدحسین خسروی، سگوندو آرلن رودریگز، رضا دهقان (46- علیرضا صفری)، سجاد مشهدی (62- رضا محمودآبادی)، رضا میرزایی، هادی حبیبینژاد (80- محمدرضا مسلمی جاوید)، علی خدادادی (62- رضا جبیره) و رنی بوبوی سیمیسترا
ترکیب ذوبآهن:
پارسا جعفری، نادرمحمدی، آرش قادری، عرفان قهرمانی، امیرحسین جدی، پدرام قاضی پور (90+4: بهنام تیموریان)، شاهین طاهرخانی، جلال علی محمدی، آرش مرتضوی، محمدجواد محمدی (80- احسان پهلوان) و امید لطیفی (90+4: محمدهادی باغبان)