لامین یامال به عنوان بهترین بازیکن ماه نوامبر لالیگا انتخاب شد
یامال با وجود جوان بودن و فشار انتظارات، در ماه نوامبر ۲۰۲۵ نقش مؤثر و پرفروشی برای بارسلونا ایفا کرده است.
به گزارش ایلنا، لامین یامال، ستاره جوان بارسلونا، در ماه نوامبر نمایشهایی ارائه داد که بار دیگر اهمیت حضور او در ساختار تهاجمی تیم هانسی فلیک را یادآوری کرد. یامال در جریان مسابقات این ماه لالیگا یکی از تأثیرگذارترین عناصر زمین بود و توانست نقش مستقیم در امتیازگیری آبیواناریها داشته باشد.
در مهمترین عملکرد فردی او، یامال در دیدار هفته چهاردهم مقابل دپورتیوو آلاوس، خیلی زود دروازه حریف را باز کرد و بارسلونا را از فشار شروع بازی خارج ساخت. این گل مقدمهای شد بر پیروزی ۳–۱ بارسا؛ دیداری که در پایان، یامال عنوان بهترین بازیکن زمین را نیز کسب کرد و رسانههای اسپانیایی عملکرد او را «در حد یک فوقستاره آینده» توصیف کردند.
اهمیت این نمایش زمانی بیشتر روشن میشود که به آمار کلی یامال در فصل ۲۶–۲۰۲۵ نگاهی انداخته شود. طبق دادههای منتشرشده، این بازیکن تا پایان ماه نوامبر توانسته در ۹ بازی لالیگا ۴ گل و ۶ پاس گل به نام خود ثبت کند؛ آماری که برای یک وینگر جوان، نمونهای کمنظیر در فوتبال اروپا محسوب میشود.
تحلیلگران فوتبال اسپانیا تأکید کردهاند که یامال علاوه بر آمار گل و پاس گل، در خلق موقعیت، سرعت در انتقال توپ، و برهمزدن نظم دفاعی رقبا نیز یکی از مهرههای کلیدی تیم به شمار میآید و بارسلونا بخشی از موفقیتهای خود در این ماه را مدیون درخشش او میداند.
به این ترتیب، ماه نوامبر را میتوان یکی از دورههای اوجگیری یامال دانست؛ دورهای که نهتنها جایگاه او را در ترکیب اصلی تثبیت کرد، بلکه انتظارات از آینده این ستاره نوجوان را بیش از پیش افزایش داد.