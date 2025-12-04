رونمایی از ترکیب دو تیم تراکتور و استقلال خوزستان

به گزارش ایلنا، از ساعت 17:30 امروز دو تیم تراکتور و استقلال خوزستان در ورزشگاه شهید سپهبد قاسم سلیمانی تبریز در چارچوب مسابقات هفته دوازهم لیگ برتر به مصاف هم خواهند رفت.

ترکیب دو تیم به شرح زیر است:

ترکیب تراکتور برابر استقلال خوزستان

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد نادری، تیبور هالیلوویچ، خامروبکوف، مهدی ترابی، مهدی هاشم‌نژاد، دروژدک و امیرحسین حسین‌زاده

ترکیب استقلال خوزستان برابر تراکتور

محمدجواد کیا، آرام عباسی، مهدی شریفی، عارف رستمی، حمید بوحمدان، ابوالفضل کوهی، امیرحسین جلالی‌وند، قاسم لطیفی، سجاد دانایی، محمدرضا مهدی‌زاده و محمدمهدی احمدی

انتهای پیام/