داوران هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال معرفی شدند

به گزارش ایلنا، داوران بازی های هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال در فصل ۱۴۰۴ به شرح زیر اعلام شد:

جمعه ۱۴ آذرماه

* پالایش نفت شازند - جوادالائمه شهرکرد

داوران: مرتضی شعبانی، شاهین عباسی، آرمین ابراهیمی، مصطفی پارسافر و محمد نوروزی ناظر: علیرضا رجبی

*گیتی‌پسند اصفهان- پردیس قزوین

داوران: مهدی طاهری، طه درخشانفرد، سیدناصر کاظمی و مجید کریمیان و رضا ملکی ناظر: محمد فرحی

*مس سونگون ورزقان - پالایش نفت اصفهان

داوران: وحید سلیمانی، حمیدرضا قدسی راغب، بهادر نظری، کامران امیری و کامبیز امیری ناظر: جواد فهیمی‌راد

*عرشیا آذربایجان شهرقدس- بهشتی سازه گرگان

داوران: علی حفیظی، یوسف رفیع زاده، ارسلان میرزاده، امیرحسین پنده و میلاد خانجانی ناظر: عبدالکریم سیستانی

*فولاد زرند ایرانیان- شهرداری ساوه

داوران: فرزین صالح، اسماعیل نعمتی، مهدی ابراهیمی، محمود طحان و مسعود مقتدری ناظر: فرهاد حسینیان

*سن‌ایچ ساوه- گهرزمین سیرجان

داوران: ابراهیم مهرابی افشار، علی احمدی، محسن لطفی‌زاده و رامین عاشری و محمدرضا علیپور ناظر: بهمن غفاری

*پالایش نفت بندرعباس- فولاد هرمزگان

داوران: محمدجواد احتشام، مجتبی بختیاریان، محمد شرونی، محسن وحدانی و حمید محمدرضایی ناظر: احمد جباری

