داوران هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال معرفی شدند
کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران قضاوتکننده دیدارهای هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، داوران بازی های هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال در فصل ۱۴۰۴ به شرح زیر اعلام شد:
جمعه ۱۴ آذرماه
* پالایش نفت شازند - جوادالائمه شهرکرد
داوران: مرتضی شعبانی، شاهین عباسی، آرمین ابراهیمی، مصطفی پارسافر و محمد نوروزی ناظر: علیرضا رجبی
*گیتیپسند اصفهان- پردیس قزوین
داوران: مهدی طاهری، طه درخشانفرد، سیدناصر کاظمی و مجید کریمیان و رضا ملکی ناظر: محمد فرحی
*مس سونگون ورزقان - پالایش نفت اصفهان
داوران: وحید سلیمانی، حمیدرضا قدسی راغب، بهادر نظری، کامران امیری و کامبیز امیری ناظر: جواد فهیمیراد
*عرشیا آذربایجان شهرقدس- بهشتی سازه گرگان
داوران: علی حفیظی، یوسف رفیع زاده، ارسلان میرزاده، امیرحسین پنده و میلاد خانجانی ناظر: عبدالکریم سیستانی
*فولاد زرند ایرانیان- شهرداری ساوه
داوران: فرزین صالح، اسماعیل نعمتی، مهدی ابراهیمی، محمود طحان و مسعود مقتدری ناظر: فرهاد حسینیان
*سنایچ ساوه- گهرزمین سیرجان
داوران: ابراهیم مهرابی افشار، علی احمدی، محسن لطفیزاده و رامین عاشری و محمدرضا علیپور ناظر: بهمن غفاری
*پالایش نفت بندرعباس- فولاد هرمزگان
داوران: محمدجواد احتشام، مجتبی بختیاریان، محمد شرونی، محسن وحدانی و حمید محمدرضایی ناظر: احمد جباری