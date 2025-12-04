خبرگزاری کار ایران
نامزدهای بهترین مربی ماه نوامبر 2025 لیگ برتر انگلیس

با اعلام رسمی، فهرست شش سرمربی نامزد کسب عنوان بهترین مربی ماه نوامبر 2025 مشخص شد.

به گزارش ایلنا، با اعلام رسمی وبسایت لیگ برتر انگلیس، فهرست شش سرمربی نامزد کسب عنوان بهترین مربی ماه نوامبر 2025 مشخص شد. اسامی و عملکرد آن‌ها به شرح زیر است:

  • میکل آرتتا (آرسنال): ۴ بازی / ۲ برد / ۲ تساوی / بدون شکست / ۹ گل زده / ۴ گل خورده
  • اونای امری (استون‌ویلا): ۴ بازی / ۳ پیروزی / بدون تساوی / ۱ شکست / ۷ گل زده / ۳ گل خورده
  • پپ گواردیولا (منچسترسیتی): ۴ بازی / ۳ برد / بدون تساوی / ۱ باخت / ۱۰ گل زده / ۵ گل خورده
  • فابیان هورتسلر (برایتون): ۴ بازی / ۳ پیروزی / ۱ تساوی / بدون شکست / ۷ گل زده / ۱ گل خورده
  • انزو مارسکا (چلسی): ۴ بازی / ۳ برد / ۱ تساوی / بدون شکست / ۷ گل زده / ۱ گل خورده /
  • مارکو سیلوا (فولام): ۴ بازی / ۳ پیروزی / بدون تساوی / ۱ شکست / ۶ گل زده / ۳ گل خورده /

پیش از این، در ماه‌های گذشته آرنه اشلوت، اولیور گلاسنر و روبن آموریم موفق به کسب این عنوان شده بودند.

