داوران هفته پنجم لیگ برتر فوتسال بانوان اعلام شد
کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران قضاوتکننده دیدارهای هفته پنجم لیگ برتر فوتسال بانوان را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، اسامی داوران به شرح زیر است:
*شنبه 15 آذر
پالایش نفت آبادان – گلبرگ تاکستان
آیدین عامری، لیلا ویسی، زهرا عبدالهی، مریم دهشت، زینب عرب زاده
ناظر: دیانا عبدالله زاده
استقلال تهران – مس کرمان
زهرا رحیمی – الهام مبارکی – سمیه طاهری – الهه مرادی – آنیسا اسحاقی
ناظر: فاطمه کمندی
شرکت ملی حفاری – ایران زمین ملارد
مریم ناصری – پریا سلیمانی – نسیم کیانی مقدم – فروغ تنکابنی – نرگس درگویی
فولاد هرمزگان – سپاهان
نیلوفر میرکریمی – اعظم حسینی – کبری چاشتی – مرضیه صالحی – فاطمه کارگر
ناظر: مهدیه رشیدی رنجبر
نفت امیدیه – مس رفسنجان
اعظم گلزاری – سوگند سامی – فاطمه منصوری – فاطمه رحیمی – کلثوم آوخی
ناظر: نسیمه علاف پور
هیات فوتبال خراسان رضوی – پالایش نفت اصفهان
مائده علی نقی – زهرا فدایی – محدثه میرزایی – مهنا قنادزاده – سمیه دهگاهی
ناظر: مریم پورجعفریان