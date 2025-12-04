داوران هفته پنجم لیگ برتر فوتسال بانوان اعلام شد

به گزارش ایلنا، اسامی داوران به شرح زیر است:

*شنبه 15 آذر

پالایش نفت آبادان – گلبرگ تاکستان

آیدین عامری، لیلا ویسی، زهرا عبدالهی، مریم دهشت، زینب عرب زاده

ناظر: دیانا عبدالله زاده

استقلال تهران – مس کرمان

زهرا رحیمی – الهام مبارکی – سمیه طاهری – الهه مرادی – آنیسا اسحاقی

ناظر: فاطمه کمندی

شرکت ملی حفاری – ایران زمین ملارد

مریم ناصری – پریا سلیمانی – نسیم کیانی مقدم – فروغ تنکابنی – نرگس درگویی

فولاد هرمزگان – سپاهان

نیلوفر میرکریمی – اعظم حسینی – کبری چاشتی – مرضیه صالحی – فاطمه کارگر

ناظر: مهدیه رشیدی رنجبر

نفت امیدیه – مس رفسنجان

اعظم گلزاری – سوگند سامی – فاطمه منصوری – فاطمه رحیمی – کلثوم آوخی

ناظر: نسیمه علاف پور

هیات فوتبال خراسان رضوی – پالایش نفت اصفهان

مائده علی نقی – زهرا فدایی – محدثه میرزایی – مهنا قنادزاده – سمیه دهگاهی

ناظر: مریم پورجعفریان

