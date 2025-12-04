واکنش جدید ستاره استقلال به ویدیوی جنجالی (عکس)

به گزارش ایلنا، آرمین سهرابیان که فصل پرماجرایی را در استقلال پشت سر می‌گذارد، اخیراً با انتشار ویدئویی جنجالی در یک میهمانی، به حاشیه‌ای جدید دچار شده است. این ویدئو باعث شد که باشگاه استقلال به‌طور موقت او را از تمرینات منع کند و وضعیت او به تصمیم‌گیری مراجع بالاتر باشگاه وابسته است.

سهرابیان در فاصله ۲۴ ساعت تا دربی شماره ۱۰۶، با انتشار پیامی در صفحه شخصی‌اش به هواداران استقلال گفت: «هواداران عزیز و بزرگ استقلال، بابت ویدیویی که منتشر شد و موجب آزردگی خاطر شما گردید، صمیمانه پوزش می‌طلبم. فقط بدانید قلبم همیشه برای موفقیت استقلال می‌تپد و هیچ چیز برای من بالاتر از اسم بزرگ این باشگاه نیست.»

وی همچنین در مورد ویدئوی منتشرشده تصریح کرد: «انتشار این کلیپ قدیمی با نیت برهم زدن آرامش تیم و ایجاد حاشیه بود، اما خوشبختانه به هدفشان نرسیدند و حتی انگیزه من را برای تلاش و موفقیت بیشتر از قبل کردند. ان‌شاءالله با حمایت شما این فصل را با خوبی و سربلندی به پایان می‌رسانیم. به امید موفقیت در کنار هم.»

