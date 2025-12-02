به گزارش ایلنا، کیلیان امباپه امروز در حالی برای حضور دوباره در ورزشگاه «سن‌مامس» آماده می‌شود که خودش اعتراف کرده بود فصل گذشته در همین ورزشگاه «به قعر سقوط کرد». اما او اکنون در بهترین فرم ممکن بازمی‌گردد؛ بازگشتی که قطعاً برای اتلتیک بیلبائو خوشایند نیست. امروز دقیقاً ده سال از روزی می‌گذرد که امباپه به‌عنوان یک نوجوان ۱۶ساله به‌جای فابیو کوئنترائو وارد میدان شد؛ روزی که رکورد تیری آنری را شکست و به جوان‌ترین بازیکن تاریخ موناکو تبدیل شد.

آغاز مسیری که جهان فوتبال را تغییر داد

امباپه با شماره ۳۳ و زیر نظر لئوناردو ژاردیم نخستین بازی خود را انجام داد. خانواده او هنگامی که تنها ۱۲ سال داشت، از «بوندی» در حومه پاریس به موناکو مهاجرت کردند تا امباپه در آکادمی این باشگاه پرورش یابد. ژاردیم بعدها گفت:«از همان اولین جلسه تمرین فهمیدم با یک استعداد معمولی روبه‌رو نیستم. هرگز کودکی با این سرعت یادگیری ندیده بودم.»

ده سال بعد، آمارها نشان می‌دهد که فوتبال چه پدیده‌ای در اختیار دارد: بیش از ۴۰۰ گل، از جمله دبل او مقابل اوکراین در پارک دو پرنس که او را پس از پله، به دومین بازیکن جوان تاریخ رساند که به این تعداد گل می‌رسد. او تاکنون ۵۵۵ بازی، ۱۹۱ پاس گل و یک قهرمانی جهان در ۱۸سالگی در کارنامه دارد.

از موناکو تا افسوسِ رئال مادرید

بعد از تنها دو دقیقه بازی در نخستین حضورش مقابل کان، مسیر زندگی امباپه با سرعتی باورنکردنی تغییر کرد. وادیم واسلیِف، رئیس وقت موناکو، خیلی زود فهمید که حفظ این فوق‌ستاره بیشتر از یکی دو فصل ممکن نیست. در آن زمان، قطر تازه در پی اس جی سرمایه‌گذاری کرده بود و رئال مادرید نیز پس از آزمون امباپه در والدبباس، از نزدیک او را زیر نظر داشت؛ جایی که زین‌الدین زیدان شخصاً به استقبالش رفت.

در اوج جدال رئال و پاری سن ژرمن برای جذب او، امباپه به واسلیِف گفته بود:«احساس می‌کنم هنوز زود است. رئال مادرید منتظر من می‌ماند. من فقط یک سال در لیگ فرانسه بازی کرده‌ام و پاریسی هستم. نمی‌خواهم این‌گونه از کشورم بروم؛ می‌خواهم اینجا تبدیل به بازیکن بزرگی شوم.»

همین احساس باعث شد سال ۲۰۱۷ با انتقال ۱۸۰ میلیون یورویی به پاری‌سن‌ژرمن برود؛ انتقالی که مسیر چهار سال طولانی انتظار رئال را آغاز کرد.

سال‌های پاریس و رؤیایی که دیر رسید

موناکو تنها یک فصل بیشتر توانست امباپه را نگه دارد. فصل دوم او نقطه عطفی در لیگ قهرمانان بود؛ جایی که مقابل منچسترسیتی در هر دو بازی گل زد، سه گل به دورتموند زد و در نیمه‌نهایی برابر یوونتوس نیز موفق به گلزنی شد.

در پاریس، او در کنار نیمار، هفت فصل در سطحی درخشان بازی کرد؛ هرچند هرگز نتوانست لیگ قهرمانان را فتح کند. آمار او در پاری سن ژرمن حیرت‌انگیز است: ۲۵۶ گل و ۱۱۰ پاس گل در ۳۰۸ بازی.

سرانجام امباپه با پایان قرارداد و بدون پرداخت حق انتقال از پی اس جی جدا شد؛ جدایی‌ای که هنوز مناقشه حقوقی میان طرفین درباره دستمزدهای پرداخت‌نشده و بخشی از پاداش قرارداد را به‌همراه دارد. استقبال ۸۰ هزار هوادار در برنابئو برای او نشان داد که رئال مادرید سال‌ها برای چنین لحظه‌ای آماده مانده بود.

بهترین شروع او در مادرید؛ اما هنوز تشنه جام

در نخستین فصل حضورش در رئال، امباپه کفش طلای اروپا و عنوان «پیچیچی» را به‌دست آورد. اما فصل دوم آغازگر اوج دیگری است: ۲۳ گل در ۱۹ بازی؛ بهترین شروع دوران حرفه‌ای‌اش.

با این حال، خود امباپه می‌گوید هنوز مأموریتش کامل نشده است؛ او آمده تا عنوان قهرمانی به‌دست بیاورد و می‌داند که تاریخ‌سازی اصلی‌اش در مادرید تازه شروع شده است.

انتهای پیام/