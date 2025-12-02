یامال: وقتی گواهینامه بگیرم لامبورگینی نمیخرم!
لامین یامال، ستاره ۱۸ ساله بارسلونا، میگوید پس از گرفتن گواهینامه قصد ندارد مانند کریستیانو رونالدو به سراغ خودروهای فوقلوکس برود.
به گزارش ایلنا، لامین یامال که ۱۳ جولای ۱۸ ساله شد، هنوز به دلیل نداشتن گواهینامه، خودروی جدید «کوپرا» را که در ابتدای ماه ژوئن به تمام بازیکنان بارسلونا اهدا شد، دریافت نکرده است. با این حال، او بهخوبی میداند پس از گرفتن گواهینامه سراغ چه نوع خودرویی خواهد رفت.
یامال در گفتوگویی با شبکه آمریکایی CBS News درباره انتخابهایش در زمینه خودرو صحبت کرد. سؤال اصلی این بود که آیا او مانند برخی فوتبالیستهای جوان و موفق بهسرعت به سراغ خودروهای اسپرت چندصدهزار یورویی خواهد رفت یا نه؛ موضوعی که در میان ستارهها رایج است و گاهی به چشموهمچشمی بدل میشود.
اما پاسخ وینگر جوان بارسا متفاوت بود. او گفت:«دوست دارم حس آزادی رانندگی را تجربه کنم، اینکه خودم پشت فرمان ماشینم باشم. خودرویی میخواهم که همه دوستانم دوست داشته باشند و بتوانند از آن لذت ببرند. لامبورگینی نخواهد بود؛ با یک آئودی، مرسدس یا حتی کوپرا هم خوشحال میشوم.»
نکته جالب اینجاست که یامال تأکید کرد نظر دوستانش در انتخاب خودرو برای او اهمیت دارد. همچنین با وجود اشاره به برندهای لوکس، او از کوپرا ـ که اسپانسر بارسلوناست ـ نیز نام برد؛ برندی که بسیاری از بازیکنان تیم از مدلهای مختلف آن استفاده میکنند.
پیروی نکردن از مسیر رونالدو و ایبراهیموویچ
اگر یامال واقعاً به گفتههای خود پایبند بماند، راهی متفاوت از برخی ستارههای فوتبال طی خواهد کرد؛ بازیکنانی مانند زلاتان ایبراهیموویچ یا کریستیانو رونالدو که کلکسیون خودروهای خاص و بسیار گرانقیمتشان زبانزد است.
ایبراهیموویچ در گاراژ خود مدلهای نادری مانند فراری انزو و مونزا SP1 دارد. رونالدو نیز اخیراً گفته حدود ۵۰ خودرو در اختیار دارد؛ از جمله بوگاتی چنتودیچی که ارزش آن نزدیک به ۱۰ میلیون یورو است.
البته رونالدو هم زمانی با یک آئودی S3 شروع کرده بود، اما بعدها سلیقهاش عوض شد. شاید برای یامال نیز در آینده تغییراتی رخ دهد؛ اما فعلاً او از تمایلش به انتخاب ماشینی معمولتر و قابلدسترستر، حتی برای دوستانش، سخن میگوید.