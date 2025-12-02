اعلام ترکیب تیم ملی ایران برابر ازبکستان

به گزارش ایلنا، دومین دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان برابر ازبکستان امروز سه شنبه ۱۱ آذر از ساعت14 به وقت محلی و ساعت 12:30 به وقت تهران در تاشکند برگزار می شود و مرضیه جعفری سرمربی، تیم ملی فوتبال بانوان ترکیب 11 نفره را به شرح زیر اعلام کرد:

مربم یکتایی، فاطمه مخدومی، فاطمه امینه برزجانی(کاپیتان)، عاطفه ایمانی، زهرا پورحیدر، شقایق روزبهان، زهرا احمدزاده محدثه ذلفی، فاطمه شبان، ثنا صادقی و بهنازطاهرخانی

