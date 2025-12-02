اعلام ترکیب تیم ملی ایران برابر ازبکستان
سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان ترکیب ایران مقابل ازبکستان را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، دومین دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان برابر ازبکستان امروز سه شنبه ۱۱ آذر از ساعت14 به وقت محلی و ساعت 12:30 به وقت تهران در تاشکند برگزار می شود و مرضیه جعفری سرمربی، تیم ملی فوتبال بانوان ترکیب 11 نفره را به شرح زیر اعلام کرد:
مربم یکتایی، فاطمه مخدومی، فاطمه امینه برزجانی(کاپیتان)، عاطفه ایمانی، زهرا پورحیدر، شقایق روزبهان، زهرا احمدزاده محدثه ذلفی، فاطمه شبان، ثنا صادقی و بهنازطاهرخانی