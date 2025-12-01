رودیگر: توخل مرا به بازیکن رئال مادرید تبدیل کرد
آنتونیو رودیگر، مدافع آلمانی رئال مادرید، در گفتوگویی صریح از نقش تعیینکننده توماس توخل در مسیر حرفهایاش پرده برداشت و جدایی چندماههاش از میادین بهدلیل مصدومیت را فرصتی برای آرامش ذهنی توصیف کرد.
به گزارش ایلنا، ستاره آلمانی رئال فاش کرد که پیشرفتش زیر نظر توماس توخل از او بازیکنی در حد رئال مادرید ساخت. آنتونیو رودیگر پس از مصدومیت در اواخر آگوست بازگشته است. ستاره رئال مادرید، در مصاحبهای، مروری بر زمان دوری خود به دلیل مصدومیت داشته است: «زمان زیادی گذشته و من ریکاوری کردهام. از این فرصت استفاده کردم تا از مرکز توجه دور باشم، که گاهی اوقات هم خوب است، چون متأسفانه هر کاری که میکنم، وایرال میشود. بازیها بسیار زیاد است، خوب است وقتی کسی درباره رودیگر صحبت نمیکند و میتوانم مدتی را با خانواده و فرزندانم بگذرانم.»
سن و سال روی فوتبالیستها تأثیر میگذارد و این مدافع آلمانی درباره تغییرات بدنی خود صحبت میکند: «من مدتهاست در این ورزش هستم، اما مشتاق بازگشتم. بدنم را به خوبی میشناسم و هرچه فرد مسنتر میشود، هیچ چیز مثل قبل نیست. برای بازی کردن باید احساس خوبی داشته باشم و خوشبختانه الان همینطور است. من آنقدر که مردم فکر میکنند خودخواه نیستم، پذیرای انتقادها هستم.»
بازیکن رئال مادرید در طول دوران حرفهای خود مربیان بزرگی داشته، اما یکی را به طور ویژه انتخاب میکند: «توخل بهترین مربیای است که داشتهام، او مطلقاً همه چیز را دارد. او همه چیز را در چلسی تغییر داد. او بسیار صادق است. او مربیای بود که مسیر موفقیت و بازی کردن من در رئال مادرید را هموار کرد. بدون او، این امکانپذیر نبود. زیرا هدف نهایی من، بازی کردن در رئال مادرید بود.» رودیگر پس از زندگی در شهرهایی مانند مادرید، رم یا لندن، بهترین شهری را انتخاب میکند که دوست دارد در آن زندگی کند: «از بین تمام شهرهایی که زندگی کردهام، مادرید را انتخاب میکنم. در آنجا احساس بسیار راحتی دارم. رم و لندن نیز شهرهای بزرگی هستند، اما بدون شک مادرید را انتخاب میکنم.»