انریکه: بدترین بازی فصل PSG را انجام دادیم
لوئیس انریکه پس از شکست یکبرصفر پاریسنژرمن مقابل موناکو، با صراحت عملکرد تیمش را بدترین نمایش فصل توصیف کرد و گفت شاگردانش کاملاً سزاوار شکست بودند.
به گزارش ایلنا، سرمربی پاریسنژرمن نمایش تیمش برابر موناکو را مستحق باخت توصیف و عنوان کرد این دیدار بدترین بازی تیمش در این فصل بوده است. پاریسنژرمن شنبهشب با نتیجه یک بر صفر در خانه موناکو شکست خورد و دومین باخت فصلش را پس از ۱۴ بازی تجربه کرد که به اندازه کل شکستهای این تیم در فصل گذشته است. تاکومی مینامینو، مهاجم ژاپنی، در اواسط نیمه دوم برای موناکو گلزنی کرد. لوئیس انریکه، سرمربی پاریسنژرمن، در پایان مسابقه گفت: «وقتی اشتباههای فردی از شما سر میزند، حفظ ثبات سخت است. این بدترین بازی ما در این فصل بود. آنها بیشتر از ما شایسته این برد بودند. شب بدی برای ما بود؛ یک شب بسیار بد. وقتی اشتباههای فردی زیادی را مرتکب میشویم رسیدن به برد غیرممکن است.»
شکست پاریسنژرمن مقابل موناکو، سومین باخت آنها در این فصل در تمام رقابتها و دومین شکست تیم لوئیس انریکه در ماه نوامبر پس از شکست مقابل بایرن مونیخ در لیگ قهرمانان اروپاست.
از دیگر اتفاقات این دیدار پرحادثه این بود که تیلو کرر، مدافع موناکو، در دقیقه ۸۰ پس از بررسی ویدیویی و پس از هل دادن بازیکن پاریسنژرمن از زمین اخراج شد. پل پوگبا، ستاره سابق خط میانی فرانسه نیز در دقایق پایانی بازی برای موناکو به میدان رفت.