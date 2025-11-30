علی نعمتی: گل استقلال نتیجه اشتباه من بود
علی نعمتی، مدافع فولاد خوزستان، پس از شکست تیمش برابر استقلال ضمن پذیرش اشتباه روی گل دریافتی، کیفیت نامطلوب زمین شهرقدس را عامل مؤثر در نتیجه دانست و از امیدواریاش برای بهبود شرایط فولاد در هفتههای آینده گفت.
به گزارش ایلنا، علی نعمتی، مدافع فولاد خوزستان، پس از شکست تیمش برابر استقلال در جمع خبرنگاران حاضر شد و ابتدا با اشاره به کیفیت نامطلوب زمین گفت: زمین مسابقه واقعاً شرایط خوبی نداشت و روی بازی تأثیر گذاشت. در چنین زمینی تیمی برنده میشود که کمتر اشتباه کند. روی صحنهای که منجر به گل شد باید با تمرکز بیشتری توپ را دفع میکردم اما فوتبال همین است.
او با بیان اینکه فولاد شانسهای زیادی برای تغییر نتیجه داشت، افزود: ما موقعیت گل داشتیم، توپمان به تیرک خورد و حتی پنالتی هم از دست دادیم. چندینبار روی همین زمین سر خوردم و در بازیهای قبلی استقلال هم این مسئله دیده شده بود. گاهی فوتبال حق تیمی که خوب بازی کرده را نمیدهد.
این مدافع فولاد درباره وضعیت تیم در جدول گفت: باید با تمرکز کامل ادامه بدهیم. تلاش میکنیم شرایطی رقم بزنیم که هواداران انتظار دارند و امیدواریم از هفته آینده نتایج لازم را بگیریم.
نعمتی همچنین درباره نیاز فولاد به تقویت اظهار کرد: چهار، پنج تیم با هزینههای بالا از باقی تیمها فاصله گرفتهاند. ما نسبت به آنها پایینتر هستیم اما هواداران از ما توقع دارند. تلاش میکنیم این فاصله جبران شود.
او در واکنش به انتشار ویدئویی از مادربزرگش توضیح داد: حدود دو، سه ماه است نتوانستهام خانوادهام را ببینم. ارادت خاصی به مادربزرگم دارم و در اولین فرصت حتماً به دیدارش میروم.
نعمتی درباره عملکرد تیم ملی نیز گفت: «در دو بازی اخیر اهداف مشخصی دنبال شد و به بخشی از آنها رسیدیم. امیدوارم خودم در ادامه مسیر شرایط بهتری پیدا کنم و بتوانم با تمام توان برای تیم ملی بجنگم.»
وی در پایان درباره قرعهکشی جام جهانی افزود: «امیدوارم بهترین اتفاقات برای ایران رقم بخورد.»