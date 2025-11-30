عذرخواهی ساسان انصاری پس از هدر دادن پنالتی

به گزارش ایلنا، پس از پایان دیدار استقلال و فولاد، ساسان انصاری که پنالتی حساس فولادی‌ها را در دقایق پایانی مسابقه از دست داده بود، با چهره‌ای ناراحت در میکسدزون ظاهر شد و ضمن عذرخواهی از هواداران و تیمش، مسئولیت شکست را پذیرفت.

انصاری در ابتدای صحبت‌های کوتاهش گفت: «فقط چند جمله می‌گویم و می‌روم.» سپس افزود: بازیکنان ما امروز فوق‌العاده بودند. تیم ما بی‌نظیر بازی کرد و حداقل حق‌مان تساوی بود؛ حتی به نظرم حق‌مان برد بود. مقصر این باخت قطعا من هستم. اگر پنالتی را گل می‌کردم، حداقل تیم ما نمی‌باخت. از هواداران، کادرفنی و بازیکنان عذرخواهی می‌کنم.

کاپیتان فولاد در پاسخ به پرسشی درباره نتایج ضعیف تیم با وجود امکانات مناسب گفت: فولاد امروز عالی بود. فوتبال ما غالب میدان بود و اگر پنالتی گل می‌شد، بخشی از زحمات بچه‌ها جبران می‌شد. اینکه گفته می‌شود فولاد از نظر مهره و امکانات کامل است اما نتیجه نمی‌گیرد، درست نیست. کادرفنی بهتر می‌داند که کجا نیاز به تقویت داریم.

او در پایان تأکید کرد: در همه بازی‌های این فصل تیم غالب زمین بودیم و روند خوبی داشته‌ایم. قطعا شرایط بهتر خواهد شد. من فقط آمدم عذرخواهی کنم و حرف دیگری ندارم.

انتهای پیام/