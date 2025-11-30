عذرخواهی ساسان انصاری پس از هدر دادن پنالتی
ساسان انصاری، کاپیتان فولاد خوزستان، پس از هدر دادن پنالتی حساس تیمش مقابل استقلال با شرایط روحی نامناسب در جمع خبرنگاران حاضر شد و مسئولیت کامل شکست تیمش را بر عهده گرفت.
به گزارش ایلنا، پس از پایان دیدار استقلال و فولاد، ساسان انصاری که پنالتی حساس فولادیها را در دقایق پایانی مسابقه از دست داده بود، با چهرهای ناراحت در میکسدزون ظاهر شد و ضمن عذرخواهی از هواداران و تیمش، مسئولیت شکست را پذیرفت.
انصاری در ابتدای صحبتهای کوتاهش گفت: «فقط چند جمله میگویم و میروم.» سپس افزود: بازیکنان ما امروز فوقالعاده بودند. تیم ما بینظیر بازی کرد و حداقل حقمان تساوی بود؛ حتی به نظرم حقمان برد بود. مقصر این باخت قطعا من هستم. اگر پنالتی را گل میکردم، حداقل تیم ما نمیباخت. از هواداران، کادرفنی و بازیکنان عذرخواهی میکنم.
کاپیتان فولاد در پاسخ به پرسشی درباره نتایج ضعیف تیم با وجود امکانات مناسب گفت: فولاد امروز عالی بود. فوتبال ما غالب میدان بود و اگر پنالتی گل میشد، بخشی از زحمات بچهها جبران میشد. اینکه گفته میشود فولاد از نظر مهره و امکانات کامل است اما نتیجه نمیگیرد، درست نیست. کادرفنی بهتر میداند که کجا نیاز به تقویت داریم.
او در پایان تأکید کرد: در همه بازیهای این فصل تیم غالب زمین بودیم و روند خوبی داشتهایم. قطعا شرایط بهتر خواهد شد. من فقط آمدم عذرخواهی کنم و حرف دیگری ندارم.