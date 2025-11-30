خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترکیب فولاد خوزستان مقابل استقلال تهران اعلام شد

ترکیب فولاد خوزستان مقابل استقلال تهران اعلام شد
کد خبر : 1721048
لینک کوتاه کپی شد.

ترکیب تیم فوتبال فولاد خوزستان برای تقابل حساس با استقلال تهران در پایتخت مشخص شد.

به گزارش ایلنا، کادرفنی فولاد خوزستان به رهبری یحیی گل‌محمدی، ترکیب اصلی شاگردان خود برای رویارویی حساس با استقلال را اعلام کرد. فولاد در حالی به مصاف صدرنشین لیگ می‌رود که پس از دو پیروزی ارزشمند در هفته‌های گذشته، به دنبال نزدیک شدن به تیم‌های بالای جدول است.

سرمربی فولاد در این بازی تلاش کرده تا با کمترین تغییر ممکن، وحدت تیمی را که در پیروزی‌های اخیر کلیدی بود، حفظ کند. تنها یک جابه‌جایی مهم در چیدمان نهایی تیم دیده می‌شود که هدف آن تقویت میانه زمین است.

محمدعلی کاظمی در این دیدار به عنوان مدافع راست در ترکیب اصلی قرار گرفته است. این تغییر باعث شده تا سینا مریدی از خط دفاعی به خط میانی منتقل شده و در پست هافبک دفاعی به میدان برود. وظیفه مریدی در این چینش، ایجاد سرسختی بیشتر در میانه میدان و کاهش فاصله بین خطوط برای جلوگیری از بازی‌سازی استقلال خواهد بود. او قرار است در این پست جای پوریا سرآبادانی را پر کند و در کنار سینا اسدبیگی، وظیفه تخریب بازی حریف را بر عهده بگیرد.

ترکیب نهایی فولاد:

حامد لک، علی نعمتی، محمد قریشی، ابوالفضل رزاق‌پور، محمدعلی کاظمی، سینا مریدی، سینا اسدبیگی، محمدرضا کشاورزی، ساسان انصاری، احسان محروقی و گوستاوو بلانکو.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی