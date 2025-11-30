ترکیب فولاد خوزستان مقابل استقلال تهران اعلام شد
ترکیب تیم فوتبال فولاد خوزستان برای تقابل حساس با استقلال تهران در پایتخت مشخص شد.
به گزارش ایلنا، کادرفنی فولاد خوزستان به رهبری یحیی گلمحمدی، ترکیب اصلی شاگردان خود برای رویارویی حساس با استقلال را اعلام کرد. فولاد در حالی به مصاف صدرنشین لیگ میرود که پس از دو پیروزی ارزشمند در هفتههای گذشته، به دنبال نزدیک شدن به تیمهای بالای جدول است.
سرمربی فولاد در این بازی تلاش کرده تا با کمترین تغییر ممکن، وحدت تیمی را که در پیروزیهای اخیر کلیدی بود، حفظ کند. تنها یک جابهجایی مهم در چیدمان نهایی تیم دیده میشود که هدف آن تقویت میانه زمین است.
محمدعلی کاظمی در این دیدار به عنوان مدافع راست در ترکیب اصلی قرار گرفته است. این تغییر باعث شده تا سینا مریدی از خط دفاعی به خط میانی منتقل شده و در پست هافبک دفاعی به میدان برود. وظیفه مریدی در این چینش، ایجاد سرسختی بیشتر در میانه میدان و کاهش فاصله بین خطوط برای جلوگیری از بازیسازی استقلال خواهد بود. او قرار است در این پست جای پوریا سرآبادانی را پر کند و در کنار سینا اسدبیگی، وظیفه تخریب بازی حریف را بر عهده بگیرد.
ترکیب نهایی فولاد:
حامد لک، علی نعمتی، محمد قریشی، ابوالفضل رزاقپور، محمدعلی کاظمی، سینا مریدی، سینا اسدبیگی، محمدرضا کشاورزی، ساسان انصاری، احسان محروقی و گوستاوو بلانکو.