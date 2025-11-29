بیانیه شمسآذر پس از حمله به خودروی داوران + عکس
پس از اعتراضهای گسترده شمسآذر به قضاوت دیدار برابر پرسپولیس، انتشار تصاویر آسیبدیدگی خودروی داور VAR این مسابقه حاشیهساز شد.
به گزارش ایلنا، دیدار پرسپولیس و شمسآذر قزوین که با پیروزی دو بر یک سرخپوشان پایان یافت، همچنان با حاشیههای داوری همراه است. امروز تصاویری از خودروی سیدرضا مهدوی، داور VAR این مسابقه، منتشر شد که نشان میدهد اتومبیل وی پس از پایان بازی مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفته و آسیب دیده است.
بر اساس روایتهای اولیه، این اتفاق زمانی رخ داده که تیم داوری قصد خروج از ورزشگاه و بازگشت به شهرهای خود را داشتهاند. گفته میشود افراد ناشناس با نزدیک شدن به خودروی داوران، به آن آسیب وارد کردهاند.
در فضای غیررسمی، برخی این اقدام را به افراد منتسب به باشگاه شمسآذر نسبت دادهاند؛ موضوعی که موجب واکنش سریع باشگاه قزوینی شد. شمسآذر هرگونه دخالت در این اتفاق را رد کرده و تأکید کرده است که چنین رفتارهایی به نام این باشگاه و هواداران واقعی آن پذیرفتنی نیست.
پیگیریها درباره هویت عوامل حملهکننده ادامه دارد و هنوز گزارش رسمی از سوی نهادهای مسئول ارائه نشده است.
در بیانیه ای که باشگاه شمس آذر منتشر کرده، آمده است: «در پی انتشار تصاویری منتسب به باشگاه شمس آذر قزوین مبنی بر حمله به داور دیدار دو تیم شمس آذر و پرسپولیس که به ادعای داور در بیرون از استادیوم رخ داده است، این باشگاه لازم میداند توضیحات رسمی خود را اعلام کند.»
باشگاه قزوینی در متنی که منتشر کرده، آورده است: «در ابتدا یادآور میشویم که تیم شمس آذر در فصل جاری لیگ برتر، به شکل نگرانکنندهای از تصمیمات اشتباه داوری متضرر شده است. تنها طی یازده هفته از رقابتها، موارد متعددی از اشتباهات تأثیرگذار به زیان این تیم رخ داده است؛ از جمله گل آفساید تأییدشده در دیدار با استقلال خوزستان، نادیدهگرفتن پنالتیهای مسلم برابر تیمهای استقلال، آلومینیوم اراک، سپاهان و پرسپولیس، و نیز اعلام پنالتی اشتباه در دیدار مقابل ملوان بندرانزلی. تمامی این موارد مورد تأیید کارشناسان داوری نیز قرار گرفته است.»
در ادامه اطلاعیه شمس آذر نوشته شده: «با وجود این شرایط، باشگاه شمس آذر همواره بر اصل «احترام به رقبا و داوران» پایبند بوده و در تمامی مسابقات، چه در قزوین و چه خارج از خانه، فضای فرهنگی، محترمانه و سالمی را فراهم کرده است. تمامی داوران و تیمهای میهمان میتوانند شهادت دهند که میزبانی این باشگاه همواره در بالاترین سطح نظم، احترام و امنیت برگزار شده و هیچگاه شاهد رفتارهای خارج از شأن فوتبال نبودهایم.»
باشگاه شمس آذر همچنین بیان کرد: «در مسابقات خانگی، از جمله دیدار اخیر مقابل پرسپولیس، به احترام تیمهای بزرگ فوتبال کشور، از جمله استقلال و تراکتور، درصدی بیش از سهمیه قانونی دهدرصدی برای حضور هواداران میهمان در نظر گرفته شده و بهترین جایگاه استادیوم در اختیار آنان قرار گرفته است. حتی شرایط حضور بدون مانع هواداران خانم تیم حریف نیز با هماهنگی کامل و بدون ایجاد کوچکترین چالش فراهم شده است.»
قزوینی ها در توضیح خود بابت تصاویر منتشر شده از خودروی سیدرضا مهدوی تاکید کرده اند: «در خصوص تصاویر منتشرشده نیز تأکید میشود که بنا بر گزارش رسمی یگان ویژه و تیم اسکورت داوران، تمامی تدابیر لازم برای خروج امن و بدون مشکل داوران پس از پایان مسابقه اتخاذ شده و مأموران تا خروج کامل آنان از محدوده زیباشهر قزوین همراهی کردهاند. مستندات این گزارش در اختیار مراجع ذیربط و یگان ویژه موجود است.»
در پایان این اطلاعیه آمده است: «در دقایق پس از پایان بازی و در زمان ابراز نارضایتی تعدادی از لیدرهای باشگاه، ریاست محترم هیأت فوتبال استان و سرپرست باشگاه بلافاصله در محل حضور یافته و با مدیریت موقعیت، اقدامات لازم برای شناسایی و برخورد با افراد خاطی آغاز شد. مستندات مربوط به احضار این افراد از سوی مدیریت کانون هواداران و ارائه توضیحات به باشگاه نیز در دسترس است. باشگاه فرهنگیورزشی شمس آذر قزوین ضمن تأکید مجدد بر پایبندی کامل خود به اصول احترام، اخلاق و جوانمردی، هرگونه رفتار خشونتآمیز – چه کلامی و چه فیزیکی – را قویاً محکوم میکند و انتظار دارد نهادهای مسئول، با در نظر گرفتن عملکرد فرهنگی و منش حرفهای این باشگاه، از گسترش حواشی بیاساس و مغایر با روح ورزش جلوگیری کنند.»