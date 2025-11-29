خبرگزاری کار ایران
امتیاز تقسیم شد؛ بازگشت دیرهنگام آلومینیوم برابر فجرسپاسی
آلومینیوم اراک و فجرسپاسی در دیداری حساس از هفته یازدهم لیگ برتر به تساوی رسیدند.

به گزارش ایلنا،  دیدار آلومینیوم اراک و فجرسپاسی در هفته یازدهم لیگ برتر با تساوی یک–یک به پایان رسید؛ مسابقه‌ای که هر دو تیم برای بهبود شرایط خود در جدول به دنبال پیروزی بودند. شاگردان مجتبی حسینی در نیمه نخست مالک توپ و میدان بودند و چند فرصت جدی خلق کردند اما بی‌دقتی در ضربه آخر و یک صحنه مشکوک به پنالتی مانع باز شدن دروازه فجرسپاسی شد.

در آغاز نیمه دوم جریان بازی تغییر کرد و رقابت دو تیم متعادل‌تر شد. با این حال فجری‌ها از نخستین موقعیت جدی خود بهره بردند. در دقیقه ۵۷ ارسال بلند میثم مرادی به پشت مدافعان آلومینیوم با فرار حسین شهابی همراه شد و مهاجم فجرسپاسی با ضربه‌ای دقیق گل اول مسابقه را به ثمر رساند.

برتری میهمان تا لحظات پایانی پابرجا بود تا اینکه تعویض طلایی مجتبی حسینی نتیجه را تغییر داد. ارسال به محوطه فجرسپاسی در دقیقه ۹۸ با ضربه سر رضا مرزبان همراه شد و ساسان حسینی، مهاجم تعویضی آلومینیوم، با ضربه سری دقیق بازی را به تساوی کشاند و یک امتیاز ارزشمند برای میزبان ثبت کرد.

اعتراض گسترده بازیکنان و هواداران آلومینیوم به قضاوت داور و عملکرد تیم VAR از حواشی مهم مسابقه بود. یکی از صحنه‌های بحث‌برانگیز زمانی رقم خورد که یاسین جرجانی پس از برخورد با بازیکن فجرسپاسی نقش بر زمین شد اما داور خطایی اعلام نکرد و این مدافع بعد از مصدومیت شدید و انتقال با آمبولانس از بازی خارج شد.

این مسابقه در ورزشگاه امام خمینی اراک و با قضاوت احسان اکبری برگزار شد. در این دیدار همچنین پیش از شروع مسابقه از مهران موسوی و شروین بزرگ، بازیکنان سابق آلومینیوم، تقدیر شد و بازیکنان تیم میزبان نیز یاد پدر مرحوم سیدمجتبی حسینی را گرامی داشتند.

ساسان حسینی به دلیل گل حساس دقایق پایانی، بهترین بازیکن آلومینیوم لقب گرفت و در سمت مقابل نیز حسین شهابی با ادامه روند گلزنی‌اش نقش کلیدی در کسب امتیاز برای فجرسپاسی داشت.

ترکیب آلومینیوم: محمد خلیفه، امیرمحمد هوشمند، بهروز نوروزی‌فرد، یاسین جرجانی، سید مهدی مهدوی، علی وطن‌دوست، مهدی مهدی‌پور، امین جهان‌کهن، عباس کهریزی، رحمان جعفری و رضا مرزبان.
سرمربی: مجتبی حسینی

 ترکیب فجر سپاسی: علی غلام‌ز‌اده، مهران موسوی، محمد آژیر، علی هلیچی، ساسان جعفری کیا، مسعود ریگی، محمود مطلق زاده، فرشید اسماعیلی، میثم مرادی، حسین شهابی و شروین بزرگ.
سرمربی: پیروز قربانی

 

انتهای پیام/
