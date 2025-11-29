اعتراض آلومینیوم اراک به نحوه قضاوت دیدار با فجرسپاسی با انتشار تصویر مصدومیت جرجانی

به گزارش ایلنا، باشگاه آلومینیوم اراک پس از دیدار مقابل فجرسپاسی، با انتشار تصویری از آسیب واردشده به زانوی یاسین جرجانی، مدافع این تیم، نسبت به قضاوت داور مسابقه واکنش نشان داد. اراکی‌ها معتقدند که لحظاتی پیش از ثبت گل حریف، برخوردی شدید روی جرجانی رخ داده که از سوی داور نادیده گرفته شده است.

در متن منتشرشده از سوی باشگاه آمده است که بازیکن فجرسپاسی با کف استوک به زانوی جرجانی ضربه زده و این برخورد باعث ایجاد جراحت و تشدید مصدومیت او شده است. با این حال داور نه خطایی اعلام کرده و نه داور VAR صحنه را برای بررسی دوباره مورد توجه قرار داده است.

باشگاه آلومینیوم اعلام کرده که این مدافع پس از آسیب‌دیدگی به دلیل سوراخ شدن زانو ناچار به ترک زمین شده است. در ادامه این بیانیه، تصمیم داور و عدم ورود VAR «ادامه روند اشتباهات داوری در مسابقات اخیر این تیم در اراک» توصیف شده است.

انتهای پیام/