دیدار استقلال–فولاد پابرجاست مگر یک شرط خاص
با افزایش آلودگی هوای تهران، هیئت فوتبال استان مسابقات ردههای پایه را لغو کرد، اما دیدار استقلال و فولاد به دلیل مناسب بودن شاخص آلودگی در شهرقدس بدون تغییر در زمان مقرر انجام خواهد شد.
به گزارش ایلنا، شدت گرفتن آلودگی هوای تهران در روزهای اخیر باعث اعمال محدودیتهایی در برگزاری رقابتهای فوتبالی شده است. هیئت فوتبال استان تهران از حدود یک هفته پیش مسابقات را به دلیل شرایط نامناسب هوا تعطیل کرده و امروز نیز اطلاعیهای تازه برای توقف رقابتهای ردههای پایه صادر کرد.
با این حال تصمیمگیری درباره مسابقات حرفهای از جمله لیگ برتر بر عهده سازمان لیگ است. بر اساس آییننامه مسابقات، اگر شاخص آلودگی هوا در محل برگزاری دیدار به عدد بالاتر از ۲۰۰ برسد، آن بازی باید لغو و به زمان دیگری منتقل شود.
طبق آخرین اندازهگیریها، شاخص آلودگی هوای تهران امروز حدود ۱۴۰ بوده و میزان آلودگی در شهرقدس ـ محل برگزاری دیدار استقلال و فولاد ـ کمتر از این مقدار گزارش شده است. به همین دلیل مسابقه دو تیم در چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر طبق برنامه قبلی و از ساعت ۱۶:۱۵ روز یکشنبه برگزار خواهد شد.
اعضای تیمهای استقلال و فولاد نیز اردوی خود را در هتل المپیک تهران برقرار کردهاند و طبق اعلام باشگاهها، فعلاً نشانهای مبنی بر احتمال لغو مسابقه وجود ندارد.