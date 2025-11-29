به گزارش ایلنا، سولسشر در جولای ۱۹۹۶ از باشگاه نروژی مولده به منچستریونایتد پیوست و با مبلغی معادل ۱.۵ میلیون پوند به این تیم ملحق شد. او تنها سه سال بعد، موفق به کسب عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا شد. اما این انتقال می‌توانست به شکل دیگری رقم بخورد، چرا که در آن زمان تنها منچستریونایتد نبود که به دنبال جذب او بود.

در یک بازی مقدماتی جام جهانی ۱۹۹۸ در ژوئن ۱۹۹۶، نروژ به مصاف آذربایجان رفت و سولسشر در کنار فرانک استرندلی به میدان رفت. او در این دیدار که با پیروزی ۵-۰ نروژ در اسلو همراه بود، دو گل به ثمر رساند و عملکردش در خط حمله توجه جیم رایان، دستیار وقت منچستریونایتد، را که برای تماشای روننی جانسن به بازی آمده بود، جلب کرد.

اما منچستریونایتد تنها تیمی نبود که در این بازی نماینده‌ای داشت. مارک مک‌گی، سرمربی ولورهمپتون نیز در حال تماشای بازی بود. این تیم که در آن زمان در لیگ برتر حضور نداشت، به دنبال یک مهاجم جدید بود و سولسشائر توجه آن‌ها را به خود جلب کرد.

با این حال، ولورهمپتون نتوانست به جذب او موفق شود و این موضوع به عنوان یک لحظه کلیدی برای هر دو طرف، یعنی بازیکن و باشگاه، تلقی می‌شود. سولسشر این روز را یکی از "مهم‌ترین" بازی‌های زندگی‌اش می‌داند.

در گفتگویی با کلی سامرز برای بی‌بی‌سی اسپورت، سولسشر درباره اولین بارهایی که احساس کرد ممکن است به انگلیس منتقل شود، گفت:"برای نروژ، این بازی احتمالاً یکی از مهم‌ترین بازی‌های حرفه‌ای من بود. ما با آذربایجان بازی کردیم و من دو گل بسیار خوب زدم. به‌طور تصادفی، جیم رایان - دستیار [منچستریونایتد] - در حال تماشای روننی جانسن بود که ما او را امضا کردیم. او در کنار مارک مک‌گی نشسته بود و در حال صحبت بودند."

سولسشر ادامه داد:"مارک مک‌گی به دنبال یک مهاجم مرکزی بود و جیم رایان در حال تماشای بازی بود که من دو گل زدم. بنابراین او فکر کرد که 'خب، ولورهمپتون احتمالاً این پسر را به خدمت خواهد گرفت.' او آن شب به سر الکس فرگوسن زنگ زد و گفت: 'فکر می‌کنم یکی را پیدا کردم و او هزینه زیادی نخواهد داشت. این یک گزینه ارزان است، اما باید سریع عمل کنیم زیرا ولورهمپتون نیز به دنبال یک مهاجم نوک است.' همه چیز خیلی سریع پیش رفت."

سولسشر در ادامه به احساساتش در این دوران اشاره کرد و گفت: "عالی بود. واقعاً فوق‌العاده. اما هرگز تا زمانی که قرارداد را امضا نکردید، ۱۰۰ درصد مطمئن نیستید."

او همچنین به یاد می‌آورد: "قبل از آخرین بازی‌ام برای مولده، به آگه هاراید، مربی‌ام، گفتم که اگر گل بزنم، پیراهنم را در می‌آورم، آن را به سمت تماشاگران پرتاب می‌کنم و از زمین خارج می‌شوم. او گفت: 'نه، نمی‌توانی این کار را کنی... اما [اگر باید] تا ۱۰ دقیقه مانده به پایان صبر کن.' و دقیقاً همین اتفاق افتاد."

سولسشر در پایان گفت: "فکر می‌کنم پنجمین گل را زدم، ۵-۱، و فقط پیراهنم را پرتاب کردم و از زمین خارج شدم و ما هیچ تعویضی آماده نداشتیم، بنابراین چند دقیقه با ۱۰ نفر بازی کردیم. این یک دوران پرهیجان بود. رسانه‌ها در بیرون آپارتمان من بودند و می‌خواستند مصاحبه کنند و فقط سعی می‌کردم از همه آن‌ها دوری کنم."

وی در پاسخ به سوالی درباره چگونگی مدیریت سطح جدیدی از شهرت، گفت: "البته که سخت بود زیرا ۱۸ ماه قبل از منچستریونایتد، من برای تیم محلی‌ام، کلاوسننگن، در مقابل ۵۰ نفر بازی می‌کردم، بنابراین این یک جهش بزرگ در توجه بود. اما فکر می‌کنم در مدیریت این وضعیت‌ها نسبتاً خوب بوده‌ام."

انتهای پیام/