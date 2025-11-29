تحسین لوئیس انریکه از ویتینیا: هافبکی در سطح جهانی

به گزارش ایلنا، پاری سن ژرمن در این بازی در زمین پارک دو پرنس، دو بار از حریف عقب افتاد، اما ویتینیا با یک هت‌تریک استثنایی، قهرمانان اروپا را به پیروزی رساند. او در آستانه نیمه اول با یک شوت زیبا به گوشه بالایی دروازه، تساوی را برقرار کرد و پس از آغاز نیمه دوم، با شوتی دقیق از فاصله دور، گل دوم خود را به ثمر رساند.

هرچند که یک اشتباه او منجر به گل سوم تاتنهام شد، اما ویتینیا بدون تردید در دقیقه ۷۷ گل سوم خود را از روی نقطه پنالتی به ثبت رساند. این نمایش با کیفیت، صدای بسیاری را به‌عنوان بهترین هافبک کامل جهان به سمت او جلب کرده است. انریکه در آستانه سفر پاری سن ژرمن به موناکو، یکی از جامع‌ترین و صریح‌ترین ارزیابی‌های خود از ویتینیا را ارائه داد.

او در این باره گفت:"اگر بخواهید سطح ویتینیا را قضاوت کنید، باید به فصل گذشته نگاه کنید، باید به فصل اولش توجه کنید که چگونه شیوه حمله ما را تغییر داد و چگونه در مدیریت بازی‌ها به ما کمک کرد. برای من به‌عنوان یک مربی، داشتن بازیکنی با این توانایی بسیار خوب است. او فوتبال را دوست دارد و می‌خواهد هر روز تمرین کند. این نوع بازیکنان باید در کانون توجه قرار بگیرند."

انریکه همچنین به مقایسه‌های ویتینیا با سرخیو بوسکتس، هافبک افسانه‌ای و یکی از چهره‌های برجسته فوتبال مدرن، اشاره کرد. او افزود:"درست است که ما توانستیم شیوه بازی ویتینیا را مدیریت کنیم تا بسیاری از تصورات گذشته درباره این موقعیت را تغییر دهیم. زیرا او به‌طور مثال بسیار متفاوت از بوسکتس است که بازیکنی جهانی بود. ویتینیا نیز بدون شک جهانی است، اما این دو سبک بازی متفاوتی دارند. به‌عنوان کادرفنی، فکر می‌کنم که ما به خوبی این موضوع را مدیریت کردیم تا ویتینیا در سطح بالایی باشد و به‌طور مثبت برای تیم بازی کند و در عین حال قابلیت بازی به‌صورت تیمی را داشته باشد."

انتهای پیام/