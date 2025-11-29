اعلام ترکیب تیم ملی ایران برابر ازبکستان

به گزارش ایلنا، نخستین دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان برابر ازبکستان امروز از ساعت14 به وقت محلی و ساعت 12:30 به وقت تهران در حالی در تاشکند برگزار می شود که مرضیه جعفری سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان ترکیب 11 نفره را به شرح زیر اعلام کرد:

مربم یکتایی، فاطمه مخدومی، فاطمه امینه برزجانی (کاپیتان)، عاطفه ایمانی، گلنوش خسروی، زینب عباسپور، زهرا احمدزاده، محدثه ذلفی، فاطمه شبان، ثنا صادقی و سمیه اسماعیلی

