اعلام ترکیب تیم ملی ایران برابر ازبکستان
سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان ترکیب ایران مقابل ازبکستان را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، نخستین دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان برابر ازبکستان امروز از ساعت14 به وقت محلی و ساعت 12:30 به وقت تهران در حالی در تاشکند برگزار می شود که مرضیه جعفری سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان ترکیب 11 نفره را به شرح زیر اعلام کرد:
مربم یکتایی، فاطمه مخدومی، فاطمه امینه برزجانی (کاپیتان)، عاطفه ایمانی، گلنوش خسروی، زینب عباسپور، زهرا احمدزاده، محدثه ذلفی، فاطمه شبان، ثنا صادقی و سمیه اسماعیلی