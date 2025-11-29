سونامی محرومیت ها پیش از دربی

به گزارش ایلنا، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با صدور دستور موقت دیگری، علی بازگشا، سخنگوی تازه منصوب شده باشگاه پرسپولیس، را نیز از هرگونه فعالیت ورزشی محروم کرد. این اقدام انضباطی به احتمال زیاد به دلیل استوری منتشر شده توسط بازگشا در صفحه شخصی اینستاگرامش صورت گرفته است.

نکته قابل تأمل این است که محرومیت علی بازگشا تنها دقایقی پس از حضور او در یک برنامه تلویزیونی و اظهارنظر او در خصوص مسائل داوری صادر شد. بازگشا در استوری خود ابراز نگرانی کرده بود که اتفاقات اخیر داوری ممکن است تأثیر منفی بر نتیجه بازی حساس شهرآورد پیش رو داشته باشد.

این حکم، که یک هفته مانده به دربی ۱۰۶ صادر شده، نشان می‌دهد که فدراسیون فوتبال قصد دارد با قاطعیت، پیش از فرا رسیدن روز مسابقه، از هرگونه اظهارنظر یا فعالیت رسانه‌ای که منجر به تشدید تنش‌ها در آستانه این رویارویی بزرگ شود، جلوگیری کند. این دومین ضربه انضباطی ظرف مدت کوتاهی است که به مدیران دو تیم پایتخت وارد می‌شود.

پس از جنجال‌های داوری در دیدار اخیر پرسپولیس و شمس‌آذر و انتشار یک پست اینستاگرامی پرحاشیه از سوی علی نظری جویباری، عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال، تنش‌ها در آستانه برگزاری دربی ۱۰۶ بار دیگر اوج گرفت. جویباری در پست اخیر خود، با نمایش مجموعه‌ای از صحنه‌های بحث‌برانگیز داوری علیه استقلال در دیدارهای گذشته، به طور علنی خواستار حضور داور خارجی در بازی استقلال و پرسپولیس شد. این پست به سرعت در کانال‌های خبری و هواداری دست به دست شد و واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشت.

در پاسخ به این حواشی، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، دقایقی پس از انتشار پست مذکور، با صدور یک دستور موقت، علی نظری جویباری را تا اطلاع ثانوی از هرگونه فعالیت مرتبط با ورزش محروم کرد. این تصمیم نشان‌دهنده تلاش فدراسیون برای کنترل فضای مدیریتی و رسانه‌ای اطراف حساس‌ترین بازی فوتبال ایران پیش از برگزاری دربی است.

این اتفاق تنها یک هفته پیش از دربی پایتخت رخ می‌دهد؛ رویدادی که همواره حساس‌ترین مسابقه نیم‌فصل به شمار می‌رود. با محرومیت موقت یکی از اعضای کلیدی هیئت مدیره استقلال و تشدید بحث‌ها پیرامون قضاوت، مشخص است که جنجال‌های پیش از دربی از همین حالا آغاز شده و احتمالاً تا روز برگزاری مسابقه ادامه خواهد داشت.

