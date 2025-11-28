خبرگزاری کار ایران
میلاد سورگی: آرزو دارم دوباره به پرسپولیس برگردم

بازیکن شمس‌آذر که سابقه حضور در پرسپولیس را دارد، پس از شکست تیمش مقابل سرخ‌پوشان پایتخت تأکید کرد شمس‌آذر می‌توانست حداقل یک امتیاز بگیرد و درباره صحنه مشکوک به پنالتی و احتمال بازگشتش به پرسپولیس توضیح داد.

به گزارش ایلنا،  میلاد سورگی پس از شکست دو بر یک شمس‌آذر برابر پرسپولیس، مسابقه را جدالی پر تنش و پرفشار توصیف کرد و گفت: بازی هیجان‌انگیزی بود. به تیم خوب پرسپولیس تبریک می‌گویم. هم آن‌ها خوب بازی کردند و هم ما. حداقل می‌توانستیم مساوی کنیم، اما نشد و توپ‌هایمان وارد دروازه نشد.

او درباره صحنه مشکوک به پنالتی که روی او رخ داد توضیح داد: به نظر من پنالتی بود. صحنه را بررسی کردند اما نمی‌دانم نتیجه چه شد. باید تصاویر آهسته را دید تا کارشناسان نظر بدهند. از نگاه من خطا بود.

سورگی در ادامه با اشاره به تأثیر احتمالی قضاوت مسابقه گفت: نمی‌دانم تصمیمات داوری چقدر روی نتیجه اثر گذاشت و کارشناسان باید نظر بدهند، اما از نظر فنی حق‌مان باخت نبود. به‌خصوص در دقایق پایانی می‌توانستیم گل بزنیم اما موفق نشدیم.

بازیکن شمس‌آذر در پایان درباره احتمال بازگشت به پرسپولیس نیز گفت: صد درصد دوست دارم برگردم. آرزوی هر بازیکنی است که در باشگاه بزرگی مثل پرسپولیس بازی کند. امیدوارم روزی آن‌قدر خوب باشم که در حد و اندازه پرسپولیس قرار بگیرم.

