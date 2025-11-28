به گزارش ایلنا، تیم مس شهربابک در مهم‌ترین بازی هفته سیزدهم لیگ دسته اول، میزبان نساجی مازندران بود و توانست در حضور هواداران خود نمایش برتری ارائه کند. شاگردان قاسم شهبا که در هفته‌های اخیر نتایج مطلوبی در لیگ و جام حذفی کسب کرده‌اند، این بار نیز با عملکردی منسجم جریان مسابقه را در اختیار گرفتند و در نهایت سه امتیاز کامل بازی را به دست آوردند.

گل نخست این دیدار در دقیقه ۲۵ توسط علی وزیری‌پناه ثبت شد. این بازیکن پس از یک حرکت هجومی و عبور از بین دو مدافع نساجی، ضربه‌ای دقیق به سمت دروازه زد که از دست‌های کوروش ملکی عبور کرد و به گل تبدیل شد.

پس از این گل، تیم نساجی تلاش کرد نتیجه را پیش از پایان نیمه اول جبران کند. شاگردان فراز کمالوند با طراحی حملات پیاپی قصد داشتند بازی را به تساوی بکشانند، اما ساختار دفاعی مس شهربابک اجازه فرصت‌سازی جدی را به آن‌ها نداد.

نیمه دوم با ریتمی نزدیک آغاز شد و بازی تا میانه‌های این نیمه متعادل پیش رفت. با افزایش فشار نساجی، مدافعان مس در یکی از صحنه‌ها دچار اشتباه شدند و توپ به دروازه خودی راه یافت تا نتیجه برابر شود. این گل اما مانع از بازگشت میزبان به جریان بازی نشد و مس شهربابک در دقیقه ۷۸ توسط محمد شمسی دوباره پیش افتاد. این تیم تا پایان مسابقه از این برتری محافظت کرد.

با ثبت این پیروزی، مس شهربابک با ۲۲ امتیاز ضمن تبدیل شدن به نخستین تیم فاتح برابر نساجی در فصل جاری، جایگاه دوم جدول را نیز از سایپا پس گرفت.

ترکیب دو تیم:

مس شهربابک: آیدین قویدل، محسن طرحانی، امید سام‌کن، اکبر کربلایی، محمدجواد پورعوض، محمدرضا رئوفی‌منش، رضا آنتیک، مهرشاد عبداللهی، محمدحسین باصری، مجید تاجیک، علی وزیری‌پناه

سرمربی: قاسم شهبا

نساجی مازندران: کوروش ملکی، امیرحسین کلباسی، میثم تهی‌دست، فرشاد محمدی‌مهر، متین کریم‌زاده، پوریا رضازاده، حسن امدادی، علیرضا ملکی، محمدامین خسروی، علی نصیری، مرتضی خراسانی

سرمربی: فراز کمالوند

انتهای پیام/