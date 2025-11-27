اختصاص زمین ۲ هزار متری در مجموعه آزادی به فدراسیون جودو
با تصمیم وزارت ورزش و جوانان، زمینی به مساحت دو هزار متر مربع در مجموعه ورزشی آزادی برای ایجاد مرکز تخصصی جودو در اختیار فدراسیون این رشته قرار میگیرد.
به گزارش ایلنا، وزارت ورزش و جوانان با همکاری شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، اجرای طرحی جدید برای تقویت زیرساختهای جودو را در دستور کار قرار داده است. بر اساس این تصمیم، قطعه زمینی به وسعت ۲۰۰۰ متر مربع در مجموعه ورزشی آزادی به فدراسیون جودو واگذار خواهد شد.
هدف از این اقدام، ایجاد فضایی استاندارد و مجهز برای توسعه فعالیتهای این رشته در سطوح تمرینی، آموزشی و استعدادیابی عنوان شده است. پس از واگذاری رسمی، فدراسیون جودو میتواند ساخت مجموعهای تخصصی را آغاز کند تا فرصت رشد و پرورش استعدادهای جوان و همچنین آمادهسازی ورزشکاران برای میادین بینالمللی فراهم شود.
این طرح در ادامه سیاستهای وزارت ورزش برای حمایت از رشتههای المپیکی و توسعه زیرساختهای قهرمانی در کشور ارزیابی میشود.