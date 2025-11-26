لیگ قهرمانان اروپا؛
طارمی در لیست المپیاکوس مقابل رئال مادرید/ انتظار برای درخشش شاهزاده ایرانی
دیدار امشب المپیاکوس و رئال مادرید برای ایرانی ها جذابیت پیدا کرده است.
به گزارش ایلنا، صبح روز دیدار حساس بین المپیاکوس و رئال مادرید، نگاهها معطوف به ستاره ایرانی المپیاکوس یعنی مهدی طارمی است. طارمی که با گلزنی در بازی اخیر تیمش مقابل آترومیتوس — دبل کرده و نشان داده در فرم خوبی قرار دارد — امیدها برای یک نمایش درخشان برابر غول اسپانیایی را زنده نگه داشته است.
شرایط ویژه
طارمی اخیراً با دبل مقابل آترومیتوس، نشان داد دوباره “قاتل خاموش” سابق است: آماری که نشان میدهد تقریباً هر ۵۱ دقیقه برای المپیاکوس یک گل زده دارد.
غیبت دروازهبان اصلی رئال مادرید یعنی تیبو کورتوا به دلیل بیماری، میتواند فرصت مناسبی برای طارمی و همتیمیهایش باشد تا از نقطه ضعف دفاعی رئال بهره ببرند.
انگیزه بالا و روحیه خوب در المپیاکوس پس از پیروزی اخیر — و تأکید رسانهها روی طارمی — کار را برای رئال سختتر کرده است.
نقش محتمل طارمی در زمین
اگرچه ترکیب دقیق تیمها تا دقیقه بازی معلوم نیست، اما با توجه به شرایط، طارمی به احتمال زیاد یکی از گزینههای حمله برای المپیاکوس است — چه به عنوان مهاجم اصلی و چه به عنوان بازیکن تعویضی تأثیرگذار.
او میتواند با سرعت و دقتش حمله روی دروازه رئال را هدایت کند، مخصوصاً با توجه به شکنندگی دفاع حریف و نبود کورتوا. در بهترین سناریو، اگر طارمی بتواند از هر فرصت کوچک استفاده کند، خطر جدی برای دروازه مادریدیها خواهد بود.
چالشها و نکات خطر
رئال مادرید با انگیزه بالا به این بازی میآید، با وجود غیبت برخی بازیکنان مهم در دفاع، اما همیشه تهدیدی جدی است.
فشار زیاد جو استادیوم خانگی المپیاکوس و انتظارات بالا از طارمی ممکن است استرس و توقع را بالا ببرد؛ طارمی باید متعادل بازی کند و عجله نکند.
تیم یونانی اگر در دفاع و میانه زمین ضعف داشته باشد، میتواند فرصتهای رئال را بیشتر کند — بنابراین طارمی و تیمش باید هوشیار باشند.
چشمانداز: انتظار برای درخشش یا ناامیدی؟
بین دو سناریو فاصله کوتاهی است؛
اگر طارمی با اعتماد به نفس و دقت بالا کار کند، میتوان امیدوار بود شب بزرگی برایش رقم بخورد — گلی که توجه جهان را به او جلب کند.
اما اگر فشار، جو استادیوم و کیفیت حریف بر تیم غالب شود، حتی تلاش زیاد هم ممکن است بیثمر باشد.
در هر صورت، بازی امشب برای طارمی فرصت بیمانندی است — هم برای احیای جایگاهش در سطح اروپا، هم برای نشان دادن شایستگیاش مقابل یکی از بزرگترین تیمهای دنیا.
لیست تیم الپیاکوس برای دیدار امشب مقابل رئال مادرید