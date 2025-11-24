خبرگزاری کار ایران
قدردانی مدیرعامل باشگاه فولاد از رفتار خلیفه‌اصل

قدردانی مدیرعامل باشگاه فولاد از رفتار خلیفه‌اصل
مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان از رفتار اخلاق‌مدارانه سرمربی استقلال خوزستان تشکر و قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا گرشاسبی در این باره گفت: امیر خلیفه‌اصل نشان داد که فرزند خلف خوزستان است و اخلاق‌مداری را سرلوحه کار خود قرار داده و بی‌حرمتی به بزرگتر را برنمی‌تابد. برخورد قاطع ایشان با بد اخلاقی، یادآور رفتار معلم اخلاق فوتبال ایران، زنده‌یاد استاد پرویز دهداری که خود از مفاخر خوزستان بود، است. 

مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان افزود: قطعاً چنین رفتارهایی، فارغ از رنگ پیراهن و نتیجه مسابقه، موجب بالندگی و عزت فوتبال خوزستان و کشور می‌گردد. بنده از جانب باشگاه بزرگ فولاد از رفتار شایسته و درس‌آموز ایشان تشکر می‌کنم و از درگاه ایزد منان برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.

 

