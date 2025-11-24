به گزارش ایلنا، حمیدرضا گرشاسبی در این باره گفت: امیر خلیفه‌اصل نشان داد که فرزند خلف خوزستان است و اخلاق‌مداری را سرلوحه کار خود قرار داده و بی‌حرمتی به بزرگتر را برنمی‌تابد. برخورد قاطع ایشان با بد اخلاقی، یادآور رفتار معلم اخلاق فوتبال ایران، زنده‌یاد استاد پرویز دهداری که خود از مفاخر خوزستان بود، است.

مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان افزود: قطعاً چنین رفتارهایی، فارغ از رنگ پیراهن و نتیجه مسابقه، موجب بالندگی و عزت فوتبال خوزستان و کشور می‌گردد. بنده از جانب باشگاه بزرگ فولاد از رفتار شایسته و درس‌آموز ایشان تشکر می‌کنم و از درگاه ایزد منان برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.

