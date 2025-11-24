خبرگزاری کار ایران
نقشه کشی برای فولاد؛ ساپینتو دستیارش را راهی اهواز کرد(عکس)
مربی تیم استقلال برای آنالیز مسابقه فولاد مقابل استقلال خوزستان به اهواز رفت.

به گزارش ایلنا، فولاد در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی با ارائه یک نمایش مقتدرانه توانست استقلال خوزستان را با نتیجه پرگل ۳ بر صفر شکست دهد و راهی مرحله بعدی این رقابت‌ها شود. شاگردان یحیی گل‌محمدی از همان ابتدا با بازی هجومی و برتری تاکتیکی جریان مسابقه را در اختیار داشتند و اجازه ندادند حریف شانسی برای بازگشت داشته باشد. این پیروزی، فولاد را در مسیر جام حذفی نگه داشت و حالا این تیم باید خود را برای بازی‌های سخت‌تری آماده کند.

اهمیت این مسابقه برای استقلال تهران نیز کم نبود، چرا که فولاد در هفته آینده لیگ برتر باید در تهران به مصاف استقلال برود. به همین دلیل، دیدار فولاد و استقلال خوزستان از سوی کادر فنی استقلال با دقت زیادی زیر نظر گرفته شد تا روند فنی و تاکتیکی تیم یحیی گل‌محمدی به‌طور کامل بررسی شود. فولاد با سیستم پویا و پرس سنگین خود توجه زیادی را جلب کرده و این موضوع، تحلیل دقیق عملکرد آنها را برای استقلال ضروری‌تر کرده بود.

در همین راستا، علی بنی‌شیخ‌الاسلامی، مربی استقلال که پیش‌تر در دوره اول حضور ریکاردو ساپینتو نقش آنالیزور را بر عهده داشت و حالا یکی از دستیاران ایرانی کادر فنی محسوب می‌شود، در ورزشگاه حاضر شد تا این مسابقه را از نزدیک بررسی کند.

نقشه کشی برای فولاد؛ ساپینتو دستیارش را راهی اهواز کرد(عکس)

