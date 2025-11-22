به گزارش ایلنا، خبیری که پیش‌تر در هیئت‌مدیره باشگاه پرسپولیس فعالیت داشته و تجربه مدیریت در مجموعه فولاد را در کارنامه دارد، هفته گذشته جایگزین علی عطایی شد و اکنون مدیریت باشگاه خیبر را بر عهده گرفته است.

در مراسم معارفه، که در محل اقامت تیم برگزار شد، بازیکنان و اعضای کادر فنی حضور داشتند و خبیری ضمن دیدار با آنها، برای موفقیت تیم در فصل جاری آرزوی موفقیت کرد. وی سپس به استادیوم تختی آبادان رفت تا بازی شاگردان مهدی رحمتی را از نزدیک دنبال کند.

