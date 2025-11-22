خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل جدید خیبر خرم‌آباد معرفی شد

پیش از دیدار خیبر و آکادمی کیا در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی، حسین خبیری رسماً به‌عنوان مدیرعامل جدید باشگاه خیبر خرم‌آباد معرفی شد.

به گزارش ایلنا،  خبیری که پیش‌تر در هیئت‌مدیره باشگاه پرسپولیس فعالیت داشته و تجربه مدیریت در مجموعه فولاد را در کارنامه دارد، هفته گذشته جایگزین علی عطایی شد و اکنون مدیریت باشگاه خیبر را بر عهده گرفته است.

در مراسم معارفه، که در محل اقامت تیم برگزار شد، بازیکنان و اعضای کادر فنی حضور داشتند و خبیری ضمن دیدار با آنها، برای موفقیت تیم در فصل جاری آرزوی موفقیت کرد. وی سپس به استادیوم تختی آبادان رفت تا بازی شاگردان مهدی رحمتی را از نزدیک دنبال کند.

 

درب ضد حریق امیردرب