وی در مورد آخرین وضعیت استادیوم لرآره‌نا افزود: این استادیوم حدود یک سال قبل تحویل باشگاه شد و با تلاش دکتر عبدی، ظرفیت و مشکلات جزئی آن در حال رفع است. پیش‌بینی می‌کنیم تا سال آینده به چرخه مسابقات لیگ اضافه شود و استادیوم خانگی شکیل خیبر باشد. با آماده‌سازی این ورزشگاه، استان لرستان دو استادیوم استاندارد خواهد داشت.

خبیری درباره اهداف تیم گفت: خیبر با جایگاه فعلی و بازی‌های لیگ نشان داده ظرفیت خوبی دارد. با حمایت آقای رحمتی و آقای عبدی، تیمی جوان و قدرتمند بسته‌ایم. قطعا به موفقیت فکر می‌کنیم و مسیر جام حذفی می‌تواند راهی برای رسیدن به سهمیه باشد. در لیگ هم توانستیم تیم‌های قدرتمند را شکست دهیم و نشان دادیم که خیبر تیمی با شخصیت و شایسته است.