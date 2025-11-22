حسین خبیری: خیبر به موفقیت و صعود جام حذفی فکر میکند
مدیرعامل جدید خیبر خرمآباد در حاشیه دیدار تیمش برابر آکادمی کیا، از برگزاری بازی در آبادان، آخرین وضعیت استادیوم لرآرهنا و اهداف تیم برای موفقیت در جام حذفی صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، حسین خبیری، مدیرعامل تازه منصوبشده خیبر، در گفتگو با خبرنگاران درباره تغییر محل برگزاری دیدار با آکادمی کیا گفت: زمین خانگی نیاز به تعمیرات جزئی داشت و با توجه به نگهداری چمن، تصمیم گرفتیم بازی در ورزشگاه تختی آبادان برگزار شود. از مسئولان هیئت فوتبال استان و ورزشگاه تشکر میکنم که مساعدت کردند. کیفیت ورزشگاه خیلی خوب است و امیدواریم نتیجه بازی به نفع خیبر باشد و تیم به مرحله بعد صعود کند.
وی در مورد آخرین وضعیت استادیوم لرآرهنا افزود: این استادیوم حدود یک سال قبل تحویل باشگاه شد و با تلاش دکتر عبدی، ظرفیت و مشکلات جزئی آن در حال رفع است. پیشبینی میکنیم تا سال آینده به چرخه مسابقات لیگ اضافه شود و استادیوم خانگی شکیل خیبر باشد. با آمادهسازی این ورزشگاه، استان لرستان دو استادیوم استاندارد خواهد داشت.
خبیری درباره اهداف تیم گفت: خیبر با جایگاه فعلی و بازیهای لیگ نشان داده ظرفیت خوبی دارد. با حمایت آقای رحمتی و آقای عبدی، تیمی جوان و قدرتمند بستهایم. قطعا به موفقیت فکر میکنیم و مسیر جام حذفی میتواند راهی برای رسیدن به سهمیه باشد. در لیگ هم توانستیم تیمهای قدرتمند را شکست دهیم و نشان دادیم که خیبر تیمی با شخصیت و شایسته است.