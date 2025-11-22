خبرگزاری کار ایران
ترکیب گل گهر برای تقابل با شاگردان پیوس اعلام شد

کد خبر : 1717553
گل گهر سیرجان در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی به مصاف شناورسازی قسم می‌رود.

به گزارش ایلنا، ترکیب تیم فوتبال گل‌گهر برای دیدار مقابل شناورسازی قشم در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی مشخص شد.

مهدی تارتار سرمربی سرمه‌ای پوشان در این دیدار تصمیم گرفته از بازیکنان اصلی و کلیدی تیمش بهره ببرد و در عین حال چند تغییر مهم در ترکیب ایجاد کرده است. یکی از نکات مهم این مسابقه بازگشت سیاوش یزدانی به زمین مسابقه پس از مدتی غیبت است که می‌تواند تاثیر زیادی در روند بازی داشته باشد.

از دیگر نکات قابل توجه، حضور مارکوس میراندا دروازه‌بان برزیلی گل‌گهر است که برای اولین بار در ترکیب سرمه‌ای‌پوشان به میدان می‌رود و از او رونمایی خواهد شد.

ترکیب گل‌گهر برای این دیدار به شرح زیر است:

مارکوس میراندا، آرمان اکوان، سیاوش یزدانی، امیر جعفری، مجید عیدی، علیرضا علیزاده، اریک بایناما، مهدی تیکدری، رضا جعفری، نمانیا توماسویچ و رضا اسدی.

این مسابقه‌ از ساعت ۱۳:۳۰ در ورزشگاه اختصاصی باشگاه گل‌گهر برگزار خواهد شد.

