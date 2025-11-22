معارفه معاون ورزشی پرسپولیس به آکادمی باشگاه

به گزارش ایلنا، صبح امروز شنبه جلسه معارفه معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس با حضور پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس و همین طور مدیران و مربیان آکادمی برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مدیرعامل، محسن خلیلی و همین طور رضا شاهرودی مدیر آکادمی و سرمربیان هر چهار رده سنی تیم‌های پایه برگزار شد.

معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس به شکل رسمی از سوی پیمان حدادی، به مدیر و مربیان آکادمی پرسپولیس معارفه شد و قرار است؛ خلیلی به زودی جلسه‌ای را برای هماهنگی هرچه بیشتر و شنیدن برنامه‌های اعضای آکادمی با آنها برگزار کند.

