معارفه معاون ورزشی پرسپولیس به آکادمی باشگاه
صبح امروز جلسه معارفه محسن خلیلی با مدیرآکادمی و سرمربیان تیم های پایه برگزار شد.
به گزارش ایلنا، صبح امروز شنبه جلسه معارفه معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس با حضور پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس و همین طور مدیران و مربیان آکادمی برگزار شد.
در این جلسه که با حضور مدیرعامل، محسن خلیلی و همین طور رضا شاهرودی مدیر آکادمی و سرمربیان هر چهار رده سنی تیمهای پایه برگزار شد.
معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس به شکل رسمی از سوی پیمان حدادی، به مدیر و مربیان آکادمی پرسپولیس معارفه شد و قرار است؛ خلیلی به زودی جلسهای را برای هماهنگی هرچه بیشتر و شنیدن برنامههای اعضای آکادمی با آنها برگزار کند.