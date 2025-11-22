خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معارفه معاون ورزشی پرسپولیس به آکادمی باشگاه

معارفه معاون ورزشی پرسپولیس به آکادمی باشگاه
کد خبر : 1717458
لینک کوتاه کپی شد.

صبح امروز جلسه معارفه محسن خلیلی با مدیرآکادمی و سرمربیان تیم های پایه برگزار شد.

به گزارش ایلنا، صبح امروز شنبه جلسه معارفه معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس با حضور پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس و همین طور مدیران و مربیان آکادمی برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مدیرعامل، محسن خلیلی و همین طور رضا شاهرودی مدیر آکادمی و سرمربیان هر چهار رده سنی تیم‌های پایه برگزار شد.

معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس به شکل رسمی از سوی پیمان حدادی، به مدیر و مربیان آکادمی پرسپولیس معارفه شد و قرار است؛ خلیلی به زودی جلسه‌ای را برای هماهنگی هرچه بیشتر و شنیدن برنامه‌های اعضای آکادمی با آنها برگزار کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب