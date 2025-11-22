بهترین قرعه در جام جهانی هستند
کری سنگین تیم اروپایی برای تیم ملی ایران
یک کارشناس اسکاتلندی ابراز امیدواری کرد که با ایران همگروه بشوند.
به گزارش ایلنا، اسکات مکدرموت کارشناس فوتبال اسکاتلند در مورد قرعه کشی جام جهانی 2026 و قرعه مورد علاقهاش گفت: در یورو ۲۰۲۴ یک گروه پر زرق و برق و سخت میخواستم اما این بار، همه چیز در مورد تلاش برای صعود است
او میگوید دوست دارد با ایران همگروه شوند چون قطعا پیروز خواهند شد. اسکات گفت: بنابراین قطعاً میزبان، کانادا، را از سید ۱ انتخاب میکنم. ما مطمئناً ایران را از سید ۲ شکست میدهیم و اگر نتوانیم کوراسائو را از سید ۴ شکست دهیم، باید اصلا به جام جهانی فکر نکنیم.
این کارشناس در مورد بهترین گروه برای اسکاتلند تاکید کرد: بهترین گروه ممکن برای اسکاتلند همگروهی با کانادا، ایران و کوراسائو است.