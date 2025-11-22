کری سنگین تیم اروپایی برای تیم ملی ایران

به گزارش ایلنا، اسکات مک‌درموت کارشناس فوتبال اسکاتلند در مورد قرعه کشی جام جهانی 2026 و قرعه مورد علاقه‌اش گفت: در یورو ۲۰۲۴ یک گروه پر زرق و برق و سخت می‌خواستم اما این بار، همه چیز در مورد تلاش برای صعود است

او می‌گوید دوست دارد با ایران همگروه شوند چون قطعا پیروز خواهند شد. اسکات گفت: بنابراین قطعاً میزبان، کانادا، را از سید ۱ انتخاب می‌کنم. ما مطمئناً ایران را از سید ۲ شکست می‌دهیم و اگر نتوانیم کوراسائو را از سید ۴ شکست دهیم، باید اصلا به جام جهانی فکر نکنیم.

این کارشناس در مورد بهترین گروه برای اسکاتلند تاکید کرد: بهترین گروه ممکن برای اسکاتلند همگروهی با کانادا، ایران و کوراسائو است.

