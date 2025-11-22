خبرگزاری کار ایران
گزارش از تیم ملی نوجوانان

یک تیم، یک قلب، یک رویا
کد خبر : 1717373
تیم ملی نوجوانان روز‌به‌روز برای حضور در مقدماتی جام ملت‌ها متمرکزتر و پرروحیه‌تر می‌شود.

به گزارش ایلنا، در اردوگاه آرام اما پرهیجان احمدآباد، حال‌و‌هوایی بی‌نظیر بر تیم ملی نوجوانان ایران حکم‌فرماست؛ حال‌و‌هوایی که از همان لحظه ورود به هندوستان می‌شد آن را در چشمان بازیکنان دید: اعتمادبه‌نفس، تمرکز، و شعله‌ای از انگیزه که هر لحظه فروزان‌تر می‌شود.

این سفر با پرواز چارتر اختصاصی به هند حال‌و‌هوایی کاملاً هیجانی و متفاوت داشت؛ گویی همین پرواز نقطه شروع یک ماجراجویی بزرگ است. از لحظه سوار شدن، لبخندها، انگیزه‌ها و شور پنهان در چشمان بازیکنان نشان می‌داد نخستین گام برای یک مأموریت ملی آغاز شده است. پرواز چارتر برایشان حس ویژه یک تیم ملی را زنده کرد؛ تیمی با هدفی روشن و اعتمادبه‌نفسی بالا.

در اولین جلسه تمرین هم شاهد انرژی‌ای بودیم که نوجوانان ایران با خود به زمین آوردند؛ انرژی‌ای که کمتر از روز مسابقه نیست. صدای خنده‌ها در کنار جدیت ستودنی بازیکنان و کادرفنی، ترکیبی ساخته که نشان می‌دهد تیم نه‌تنها از نظر فنی، بلکه از لحاظ روحی نیز در بهترین وضعیت ممکن قرار دارد.

کادر فنی با برنامه‌ریزی‌های دقیق روانی و انگیزشی، فضای تیم را طوری مدیریت کرده که بازیکنان نه دچار فشار اضافی شوند و نه ذره‌ای از جدیت لازم کم شود. نتیجه این رویکرد، آمادگی ذهنی مثال‌زدنی نوجوانانی است که حالا خود را برای چهار بازی مهم مقابل با چین تایپه، فلسطین، لبنان و رویارویی پرهیجان با هند و هواداران پرشورش آماده می‌کنند.یک تیم، یک قلب، یک رویا

همه چیز حکایت از آن دارد که شاگردان ارمغان احمدی از وضعیت روحی خود کاملاً راضی‌اند. برخی از آن‌ها با چشمانی پر از انگیزه می‌گویند که «جَو اردو به ما آرامش می‌دهد» و برخی دیگر از «ایمان به پیروزی» صحبت می‌کنند. مهم‌تر از همه، روحیه یک‌دلی و رفاقت در تیم موج می‌زند؛ احساسی که در فوتبال پایه، بزرگ‌ترین سرمایه محسوب می‌شود.

شب‌ها در هتل، جلسات تیمی با فضایی مثبت و الهام‌بخش برگزار می‌شود. مربیان و همراهان تیم درباره اهمیت تمرکز و کنترل احساسات در مسابقات گروه D صحبت می‌کنند، و بازیکنان نیز با انگیزه و انرژی بالا به تحلیل حریفان می‌پردازند. مشخص است که هیچ‌کس تیم‌های مقابل را دست‌کم نمی‌گیرد، اما در کنار احترام کامل، اعتمادبه‌نفس ایرانی‌ به‌وضوح دیده می‌شود.

تیم ملی نوجوانان ایران در احمدآباد فقط آماده آغاز مسابقات نیست؛ بلکه مشتاق آن است. آن‌ها با روحیه‌ای عالی، چشمانی براق از امید، و قلب‌هایی که برای موفقیت می‌تپد، در آستانه ورود به رقابت‌هایی هستند که می‌تواند نامشان را در فوتبال آسیا بر سر زبان‌ها بیندازد.

یک تیم، یک قلب، یک رویا

احمدآباد شاهد تولد حسی است که می‌تواند جام ملت‌های آسیا را برای نوجوانان ایران با یک شروع قدرتمند همراه کند؛ حسِ باور، حسِ اتحاد، و حسِ اینکه این تیم آمده تا بدرخشد.

